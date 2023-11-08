Плацдарм на левом берегу Днепра: ВСУ приготовили россиянам еще один «сюрприз» 8.11.2023, 15:12

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Z-военкоры бьют тревогу.

Российские военные пропагандисты продолжают бить тревогу в связи с ситуацией на левом берегу Днепра, где передовые подразделения украинской армии продолжают десантную операцию и расширение плацдарма, передает dialog.ua.

Российский Z-военкор Романов в своем Telegram-канале сообщает, что ВСУ сконцентрировали очень плотное скопление средств и сил противовоздушной обороны на правом берегу Днепра к востоку от Антоновского моста.

Это является серьезной проблемой для российской авиации, которая не может безнаказанно проводить атаки и удары с воздуха.

По словам военного пропагандиста, ВСУ действуют агрессивно и продвигают некоторые средства ПВО в 2-3-километровую зону береговой линии, что сильно раздражает россиян и действия их авиации.

Более того, Романов сообщает, что местное командование обманывает Москву и не докладывает о реальном положении дел, пытаясь приукрасить ситуацию.

Напомним, Z-военкоры обеспокоены ситуацией на левом берегу Херсонщины, опасаясь обрушения обороны со стороны ВС РФ.

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