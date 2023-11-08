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Как белорусам избавиться от пени при просрочке оплаты коммуналки

  • 8.11.2023, 15:23
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Как белорусам избавиться от пени при просрочке оплаты коммуналки

Объяснили коммунальники.

О том, как списать пеню тем минчанам, у кого есть просроченная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, рассказал телеграм-канал «ЖКХ Минск. Официально».

Списание пени может быть произведено по решению администраций районов города после согласования с Мингорисполкомом. Обязательным условием, конечно, является оплата этими гражданами основного долга.

Минчанам, просрочившим оплату и желающим списать пени, необходимо подать заявление в произвольной форме в расчетно-справочный центр по месту жительства, товарищество собственников или другую организацию, которая производит начисление платы за ЖКУ. В заявлении следует указать причину возникновения задолженности.

Организация может попросить предоставить справки о доходах и имущественном положении заявителя и членов его семьи, которые проживают с ним. Документы можно запросить в госорганах, либо граждане предоставляют их сами.

Решение о списании пени может быть принято в течение 20 календарных дней. Организация, осуществляющая расчет и начисление платы за ЖКУ, проинформирует о решении в 5-дневный срок.

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