Легенда сборной России по футболу поставил на место кремлевских пропагандистов 2 8.11.2023, 15:23

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Бывший нападающий лондонского «Арсенала» опроверг один из главных мифов российского ТВ.

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин пошел вразрез с кремлевской пропагандой словами о своей поездке в столицу Великобритании Лондон. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 признался, что ему сложно использовать нарратив о «загнивающем Западе».

Об этом Аршавин заявил в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Бывший нападающий, который на протяжении пяти сезонов защищал цвета лондонского "Арсенала", он никогда себя не чувствовал комфортно в Великобритании, но при этом восхитился ее столицей.

«Меня многие спрашивали: «Как Лондон?» Хотелось бы ответить что-то про «загнивающий Запад», но это не так. Лондон остается всегда таким, какой есть. Он всегда хорош – что 20 лет назад, что сейчас. Вообще мне не нравилось жить в Лондоне. Только к концу чувствовал себя комфортно. Но мне и моим детям очень нравится туда приезжать. Когда гуляли, видели поток израильтян с флагами, в другой части города были мусульмане. В этом городе все вперемешку, он этим и славен», – сказал Аршавин.

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