закрыть
8 ноября 2023, среда, 15:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

У журналиста-политзаключенного Алеся Любенчука начались проблемы с позвоночником

  • 8.11.2023, 15:39
У журналиста-политзаключенного Алеся Любенчука начались проблемы с позвоночником
Алесь Любенчук

Правозащитники бьют тревогу.

Правозащитный центр «Весна» сообщил, что политический заключенный журналист Алесь Любенчук имеет проблемы с позвоночником.

Еще когда Алесь Любенчук был в минском следственном изоляторе, у него обострилась болезнь позвоночника, рассказывало «Радыё Свабода». Согласно источнику издания, ему тяжело заниматься спортом, а этим в заключении «все спасаются».

Журналиста задержали 26 мая 2022 года и обвинили в участии в «экстремистском формировании», в октябре 2022 осудили на 3 года лишения свободы. В феврале 2023 года его перевели в могилевскую колонию № 15, включили в «список экстремистов», лишили посылок, передач и свиданий. Сейчас в колонии политзаключенный работает на очистке проводов от изоляции.

До 2020 года Любенчук работал журналистом, попадал под арест за освещение акций протеста после выборов в 2020-ом году. Однако в последнее время много занимался благотворительностью, помогал детям-сиротам, организовывал туристические походы и восстанавливал историко-культурное наследие Новогрудчины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко