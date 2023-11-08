У журналиста-политзаключенного Алеся Любенчука начались проблемы с позвоночником 8.11.2023, 15:39

Алесь Любенчук

Правозащитники бьют тревогу.

Правозащитный центр «Весна» сообщил, что политический заключенный журналист Алесь Любенчук имеет проблемы с позвоночником.

Еще когда Алесь Любенчук был в минском следственном изоляторе, у него обострилась болезнь позвоночника, рассказывало «Радыё Свабода». Согласно источнику издания, ему тяжело заниматься спортом, а этим в заключении «все спасаются».

Журналиста задержали 26 мая 2022 года и обвинили в участии в «экстремистском формировании», в октябре 2022 осудили на 3 года лишения свободы. В феврале 2023 года его перевели в могилевскую колонию № 15, включили в «список экстремистов», лишили посылок, передач и свиданий. Сейчас в колонии политзаключенный работает на очистке проводов от изоляции.

До 2020 года Любенчук работал журналистом, попадал под арест за освещение акций протеста после выборов в 2020-ом году. Однако в последнее время много занимался благотворительностью, помогал детям-сиротам, организовывал туристические походы и восстанавливал историко-культурное наследие Новогрудчины.

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