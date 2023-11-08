«Сейчас в Беларуси работает принцип: я — начальник, ты — дурак» 8.11.2023, 15:48

Шахтеры прокомментировали резонансную аварию на «Беларуськалии».

3 ноября на втором рудоуправлении «Беларуськалия» в Солигорском районе сорвалась шахтерская клеть (кабина для спуска и подъема шахтеров). В ней находились 5 работников предприятия. Все они получили травмы различной степени тяжести. Ресурс salidarnast.info спросил у действующего и бывших работников предприятия о возможных причинах происшествия.

Официальная версия происшествия

Олег Кратович, заместитель главного инженера ОАО «Беларуськалий» дал по поводу происшествия небольшой комментарий БЕЛТА. По его словам, когда предпринимались технические меры, чтобы запустить машину, которая была аварийно остановлена технологической защитой, клеть неожиданно начала произвольно опускаться вниз.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения двум или более лицам). К расследованию подключился и провластный «Белхимпрофсоюз».

«Эта ситуация будет индикатором отношения к людям»

Работник «Беларуськалия» дал ресурсу комментарий на условиях анонимности. Он говорит, что «произошло то, что происходит довольно часто», — выключилась вся электрика, которая питает все подъемные устройства.

Обычно, по его словам, это происходит из-за очень старого оборудования. А еще из-за экономии электроэнергии.

«Поскольку пиковые нагрузки при включении этих электромоторов очень большие и выбивает аппаратуру. Поэтому часто говорят — выбило подъёмную машину. Я сам лично несколько раз находился в клети, когда такое происходило. Ты едешь в клети и она резко останавливается, люди падают на колени и даже при этой ситуации можно легко получить травму, когда клеть опускается со скоростью 5 метров в секунду. Стараются не превышать больше шести метров в секунду. Последние 30 метров до нулевой отметки и 30 метров до горизонта стоят датчики, которые остановят клеть если она будет идти больше 1 метра в секунду», — рассказывает он

Он рассказывает, что в системе подъемной машины предусмотрены две независимые системы торможения, они запитаны от разных источников энергии. Одна из систем — механическая, с принципом пневмоаккумулятора. «Все системы должны работать в принципе автоматически. Но в каком они были состоянии и почему не работали, я сказать не могу», — говорит собеседник.

«Был еще концевик защиты от переопускания. Проходя отметку, на которой клетки быть не должно, она своим корпусом нажимает рычаг, а он должен затормозить барабан с тросом», — добавляет он. «Значит, кто-то влез и ничего не работало», — считает он.

По его словам, причина происшествия — в устаревшем оборудовании.

«Знаю, что раньше говорили о плане модернизации участка «Подъем» в 2025 году. Они собирались его менять, он на коленях, по сути. А причина бездействия — финансовая сторона вопроса.

План капитального ремонта подъемных установок, по сути, предусматривает остановку работы рудника. На срок от 3 месяцев, условно говоря.

Ты теряешь альтернативный и безопасный выезд людей из забоя, поэтому работы приостанавливаются», — объясняет он.

Второй ствол на втором рудоуправлении уже находился в ремонте и администрация принимала меры по его модернизации. Это говорит о том, что им было прекрасно известно об износе и состоянии оборудования. Но эти попытки для исправления неисправностей были недостаточны.

«Если бы вы зашли на «Подъем» сейчас и глянули на оборудование, то поняли бы в каком оно состоянии. Десятикратный слой краски на давно морально и физически устаревшем оборудовании. Все оборудование вводится через акты приемки. Срок службы этих машин давно сошёл. Собирается комиссия, которая выдает акт о том что оборудование должно быть списано, но пригодно для эксплуатации. Срок его эксплуатации продлевается на год, два и т.д. Члены комиссии-обычно это главные механики, начальники «подъема» и кто-то из инспекторов ТБ. И чтобы кто-то не знал, в каком состоянии оборудование находится — просто смех. Они хорошо это знали», — говорит он.

Шахтер говорит, что проблема и самим работникам известна и привычна. «Слишком замылен глаз на эту ситуацию у самих людей», — объясняет он, почему сами люди не будут требовать изменений.

Не верит он и «Белхимпрофсоюзу».

«Этот профсоюз абсолютно ничего не будет делать. Будет замалчивать ситуацию и явно не станут выносить претензию нанимателю, что это его глобальная ошибка, а не цеха и не специалиста, а всего предприятия. Средства предприятия направлялись на расширение новых мощностей, новых рудников, но при этом на модернизацию старого оборудования или ремонт, деньги фактически не тратились.

Поэтому «Белхимпрофсоюз» не станет выносить сор из избы, а примет версию Следственного комитета или администрации предприятия. Будут успокаивать людей», — считает он.

Как дальше будет развиваться ситуация, считает собеседник, станет индикатором отношения к людям.

«По нему можно будет говорить об отношении руководства «Беларуськалия» к своим работникам. Если этот случай не повлечёт за собой замену оборудования, то я не знаю что должно было бы произойти, чтобы ее заменили», — резюмирует он.

«Видим, все понимаем, но мы закрываем на это глаза»

Сергей Черкасов, шахтер на пенсии, экс-председатель Первичной профсоюзной организации БНП на ОАО «Беларуськалий», вице-председатель ликвидированного властями в 2022 году Белорусского Независимого профсоюза (БНП) говорит, что причин происшествия может быть несколько.

«По словам работников, это устарелое оборудование, износ и отсутствие запчастей. Однако есть регламент работы ствола, проверок и осмотра, согласно которому оборудование допускается к эксплуатации, т.е. оборудование и защита находятся в исправном состоянии. Значит имеет место человеческий фактор: видим, всё понимаем, оборудование изношено, ремонтировать нечем, но мы закрываем на это глаза — работает и работает. Но, как видим, до поры до времени», — говорит он.

Он не верит в желание официального «Белхипрофсоюза» защитить рабочих и повлиять на ситуацию. Не верит и в возможности самих рабочих.

«Сейчас в Беларуси работает принцип: я — начальник, ты — дурак. Не каждый рабочий найдет в себе смелость пойти против руководства предприятия, находясь в бесправном положении. В том числе без профсоюзной защиты.

Сейчас там [на Беларуськалии] выращена гендиректором Головатым плеяда молодых, агрессивных, всезнающих и требующих беспрекословного подчинения руководителей. Поэтому там все печально. Не думаю, что рабочий может существенно на что-то там повлиять», — говорит он.

«Из говна и палок, по классической шахтерской схеме, делали очередные ремонты»

Виктор Гуринович, бывший шахтер, высказался на этот счет в «Фейсбуке».

«Моя гипотеза такова. Пришло новое поколение молодых начальников, которым нужно быстро и много, без интереса, как это будет реализовываться.

Последние 10 лет ставка делается, только чтобы выгребать, желательно рекордным темпами. Вкладываться в ремонты, менять оборудование и контролировать безопасность в планы руководства на самом деле не входит. Все это подменяет демагогия и показуха, здесь секрета нет.

Так вот, есть такая профессия — осмотрщик ствола, он с механиком и электромехаником участка «Подъем» должен контролировать элементы тормозной системы безопасности подъемных механизмов. Видимо, проблемы были, и я уверен, что начальству участка «Подъем» сообщали. Почему не отреагировали?

Вариантов несколько. Первый — не было на что менять старый парашют. Поэтому как всегда из говна и палок, по классической шахтерской схеме, делали очередные ремонты, которые в этот трагический раз уже просто не помогли. Второй — осмотрщик действительно просмотрел повреждение на более-менее живом оборудовании. Третий — и то и другое вместе. Расплатиться за это выпало 5 молодым мужчинам», — написал бывший шахтер.

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