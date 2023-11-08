ВСУ ликвидировали Игоря Стрелкова 8.11.2023, 15:51

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Но есть нюанс.

Украинские военные продолжают «денацифицировать» российских оккупантов. На этот раз стало известно, что ВСУ ликвидировали тезку террориста Игоря Стрелкова-Гиркина.

На это обратил внимание OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. Он иронично добавил, что нашел ответ, почему «тема Игоря Стрелкова заглохла».

«С момента ареста всего несколько новостей о нем, в частности как «навешивали люлей» в СИЗО. После этого была пауза... Видимо, наступила амнистия с последующим отправлением на «СВО» с финалом жмурок», - пошутил эксперт, добавив, что на фронте «зажмурился» лишь тезка известного террориста.

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