«Выкосили» 500 оккупантов вместе с техникой: ВСУ пошли в наступление на Мелитополь 8.11.2023, 16:02

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Командование ВСУ раскрыло подробности боев на Таврическом направлении.

Украинские военные за сутки на Таврическом направлении ликвидировали более 500 оккупантов РФ.

Также уничтожено 19 единиц военной техники РФ, говорится в сообщении Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Отмечается, что на Таврическом направлении враг нанес 18 авиаударов, провел 40 боевых столкновений и совершил 1042 артобстрела.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ «Таврия» в течение суток выполнили 1488 огневых задач.

Отмечается, что враг вел безуспешные наступательные действия на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

«В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта», - отметили в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления.

Общие потери врага составили 505 человек. 1 оккупант сдался в плен.

Уничтожены 19 единиц военной техники. В частности:

7 БММ;

1 артсистема;

2 ПТРК;

3 БпЛА;

5 автомобилей;

1 единица спецтехники.

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