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«Выкосили» 500 оккупантов вместе с техникой: ВСУ пошли в наступление на Мелитополь

  • 8.11.2023, 16:02
  • 3,860
«Выкосили» 500 оккупантов вместе с техникой: ВСУ пошли в наступление на Мелитополь

Командование ВСУ раскрыло подробности боев на Таврическом направлении.

Украинские военные за сутки на Таврическом направлении ликвидировали более 500 оккупантов РФ.

Также уничтожено 19 единиц военной техники РФ, говорится в сообщении Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Отмечается, что на Таврическом направлении враг нанес 18 авиаударов, провел 40 боевых столкновений и совершил 1042 артобстрела.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ «Таврия» в течение суток выполнили 1488 огневых задач.

Отмечается, что враг вел безуспешные наступательные действия на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

«В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта», - отметили в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления.

Общие потери врага составили 505 человек. 1 оккупант сдался в плен.

Уничтожены 19 единиц военной техники. В частности:

7 БММ;

1 артсистема;

2 ПТРК;

3 БпЛА;

5 автомобилей;

1 единица спецтехники.

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