Украинская разведка рассказала, есть ли у Лукашенко двойники 2 8.11.2023, 16:28

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У Путина, по информации ГУР, дублеры точно есть.

Есть ли у Лукашенко двойники? На этот вопрос сайта «Зеркало» ответил спикер ГУР МО Украины Андрей Юсов:

— Подтвержденной информации не было. Путин и Лукашенко — это разные модели, их здесь нельзя сравнивать. У Путина среднестатистическая внешность, подобрать дублера просто физически для него гораздо проще, чем, скажем, для Лукашенко. И вопрос психологии отношений — технология применения двойников предполагает все же определенный уровень доверия и делегирования. В Беларуси ее применения точно не наблюдалось.

Его внешность действительно более колоритна, чем внешность Путина. Это однозначно.

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