Украинские воины на юге устроили оккупантам пекло 8.11.2023, 16:33

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Уничтожено 25 единиц боевой техники россиян.

Силам обороны юга Украины за прошедшие сутки удалось уничтожить 25 единиц российской техники разного назначения. Кроме того, украинские защитники ликвидировали около трех десятков оккупантов.

Известно, что в ходе выполнения боевых задач российские войска потеряли:

29 оккупантов:

- 1 танк

- 1 реактивная система залпового огня «Град»

- 5 пушек

- 1 самоходная артиллерийская установка «Акация»

- 2 станции радиоэлектронной борьбы - «Поле-21» и «Леер-2»

- 10 единиц автобронетехники

- 2 разведывательных БпЛА типа «Орлан-10» и «Орлан-30»

- 1 пусковая установка БпЛА «ZALA»

- 2 FPV-дроны

- 1 комплекс видеонаблюдения «Муром-М».

Кроме того, Силы обороны юга сообщают об уничтожении полевого пункта боеснабжения и наблюдательного пункта.

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