Соловьев устроил истерику из-за критики его сына-модели 8.11.2023, 16:46

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Российский пропагандист набросился на дагестанского бойца.

Российский пропагандист Владимир Соловьев отреагировал на слова бойца смешанных единоборств Хасана Магомедшарипова, ранее раскритиковавшего телеведущего из-за его сына, который живет в Лондоне и работает в модельном бизнесе.

«Значит, так. Ты – шайтан! Шайтан, а не дагестанец! И ты не мусульманин, ты шайтан, чтоб ты понял. Обучающийся, кстати, в Америке, ты же там боролся? И сейчас выступаешь там в ММА, замечательная лига Bellator. Значит, ты, шайтан, слушай сюда. Ты публикуешь фальшивку, которую забросила украинская ЦИПСО. Но видно, ты тупой, осознать этого не можешь», — истерит Соловьев.

Ранее журналист Джейсон Джей Смарт писал, что сын Соловьева Даниил живет в Лондоне, где работает в модельном бизнесе.

При этом старший сын пропагандиста Александр, как сообщает журналист, также находится в Великобритании

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