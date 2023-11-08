В Минске продаются огромные торговые центры 9 8.11.2023, 16:45

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Инвесторы возлагали на них большие надежды, но пошло не по плану.

В Беларуси сейчас продается несколько десятков крупных торговых объектов. Причем некоторые из них проработали всего несколько лет. «Зеркало» посмотрело, что из такой недвижимости и за сколько выставили на продажу в Минске.

В Минске по-прежнему пытаются продать подземную торгово-выставочную галерею «Трюм», она расположена на перекрестке улиц Тимирязева и Кальварийская, рядом со станцией метро «Фрунзенская».

Напомним, этот объект строили в 90-е годы, проект предусматривал возведение торгового центра, совмещенного со входом в метро. Однако в 1995 году метро открыли, а вот вход в недостроенный торговый центр заварили. Почти 20 лет площади не использовали, несколько раз их хотели продать с аукциона, но покупатель не находился. В 2014 году торговый центр все же открылся, владельцем долгостроя стала компания «Сигмаполюс».

Сегодня в «Трюме» сосредоточились в основном продавцы мебели. Общая площадь помещений — 4823 м2, под объекты торговли отведено 4200 «квадратов».

Цена объекта — 16 644 160 рублей или 5 200 000 долларов.

В деревне Боровая, рядом с рынком «Экспобел», продают здание гипермаркета, здесь расположен ОМА. Площадь здания — площадью почти 17 тысяч «квадратов».

Комплекс включает торговый зал, который занимает больше 10 тысяч «квадратов», производственно-складскую, разгрузочную и техническую зоны, на двух уровнях разместили административные и бытовые помещения — кабинет директора, бухгалтерии, переговорные, учебные комнаты, раздевалки и прочие.

Торговый комплекс продают за 21 991 892 долларов или 70 391 647 рублей.

С мая этого года в Минске продается торгово-развлекательный центр «Arena City», он расположен на проспекте Победителей, рядом с микрорайоном Дрозды, где проживает много чиновников, бизнесменов и спортсменов.

«Arena City» в 2013 году построила компания «Трайпл», основанная Юрием Чижом, который ранее входил в круг общения Лукашенко. В 2016 году ТРЦ перешел финансировавшему стройку «Белагропромбанку», но управляла им подконтрольная семье Чижа компания «Простор-Трейд». В середине 2019 года ТРЦ начала управлять компания «Парагис». В марте 2022-го «Белагропромбанк» передал ТРЦ в доверительное управление «А-Сити», учрежденной лизинговой компанией самого банка — «Агролизинг».

Площадь центра — 84 000 м2. Сейчас там расположены офисы, склады, торговые и производственные помещения, заведения сферы услуг и общепита.

Центр продают за 236 859 200 рублей или 74 млн долларов. Эта сумма соизмерила с 140 320 средними зарплатами белорусов (в сентябре она составляла 1688 рублей после уплаты налогов).

В декабре 2020 года на въезде в Боровляны начал работать многофункциональный комплекс «NОVAMALL». Его открыло ООО «Внешэкономстрой», фирма основана российскими и белорусскими бизнесменами. Тогда компания была «уверена в будущем» торгового объекта, так как считала, что он размещается в «уникальном» месте — в районе где живут более 65 тыс. человек, также туда ведут удобные подъездные пути.

Сегодня недвижимость площадью около 6000 м2 продается. Цена объекта — 6 400 000 долларов (это более 20 млн рублей).

В микрорайоне Юго-Запад на улице Алибегова выставили на продажу четырехэтажный торговый комплекс, в котором находятся офисы и магазины (сегодня это «Пинскдрев», который разместился на нескольких этажах, а также Fix Price).

Этот объект был построен в 2011 году, его площадь — 2788 м2. Отмечается, что в здании есть приточно-вытяжная вентиляция, подсобные помещения, санузлы и душевые, лифты, рампа для разгрузочно-погрузочных работ.

Недвижимость продают за 3 904 460 долларов или 12 497 395 рублей.

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