закрыть
8 ноября 2023, среда, 17:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сравнили стоимость обучения на врача в Беларуси и в соседних странах

2
  • 8.11.2023, 16:57
  • 3,036
Сравнили стоимость обучения на врача в Беларуси и в соседних странах

Нашлось любопытное.

В Беларуси ужесточили условия отработки для врачей некоторых специализаций, а также требования по возмещению стоимости обучения. «Зеркало» посмотрело, сколько стоит обучение на врача в ведущем белорусском медвузе и в университетах соседних стран.

Как отличается стоимость обучения в Беларуси и соседних странах

Журналисты сравнили стоимость обучения в ведущих медицинских вузах Беларуси и трех наших соседей на специальностях «лечебное дело» и «стоматология». В нашей стране студенту специальности «лечебное дело» в БГМУ предстоит заплатить за этот учебный год 4430 рублей, за обучение стоматологии в этом же вузе — 5182 рубля. Для россиян, которые учатся в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика Павлова (ПСПбГМУ), в этом году на обеих специальностях стоимость обучения составляет 10,6 тысячи белорусских рублей в переводе по курсу Нацбанка Беларуси на 8 ноября.

Цена на обучение лечебному делу в Варшавском медицинском университете установлена в размере 15,1 тысячи злотых (11,5 тысячи рублей), а стоматологии — 17,5 тысячи злотых (13,4 тысячи рублей). Заметно дороже стоит учеба в Литовском университете медицинских наук (LSMU): 5,2 тысячи евро (17,8 тысячи рублей) и 8,2 тысячи евро (28 тысяч рублей) соответственно.

Первая ступень обучения во всех этих вузах длится одинаково — шесть лет на специальности «лечебное дело» и пять — на стоматологии.

Выходит, что будущим врачам и стоматологам, которые учатся на платном в Беларуси, первая ступень обходится дешевле, чем студентам в соседних странах.

При этом в Польше и Литве студентам сразу озвучивают, во сколько им обойдутся все годы обучения. Как правило, первый — третий курсы стоят дешевле, а последующие вырастают в цене. Однако абитуриент знает, сколько будет платить на пятом курсе, уже при поступлении. В Беларуси и России такого нет: цену на обучение за следующий год студенты узнают уже в процессе учебы, чаще всего весной или летом до перехода на следующий курс.

Если бюджетникам возмещать стоимость обучения, то оно обойдется дороже, чем платно учиться в некоторых соседних странах

При этом есть важное отличие — ни в одной из соседних стран государство не требует от выпускников вузов, обучавшихся за счет бюджета, отрабатывать — то есть, по сути, своим трудом и часто за счет низкой оплаты труда возмещать потраченные годы и средства на обучение. У нас же такая практика все больше расширяется. К тому же чиновники настаивают на том, что белорусские студенты-платники возмещают неполную стоимость обучения. В таком случае, чтобы понимать, сколько в нашей стране стоит обучение в медвузе, можно посмотреть, сколько требуют возмещать от бюджетников, которые отказываются от распределения. В сентябре представитель Минздрава Ольга Колюпанова заявила, что выпускники-медики при отказе от отработки должны возмещать университету стоимость обучения на сумму не меньше 60 тысяч рублей.

Если сравнивать с соседями эту сумму, то в белорусском меде обучаться выходит дороже, чем в российском, и почти столько же, сколько в польском. И это притом что зарплаты белорусских врачей заметно отстают от доходов польских коллег. В Польше с лета этого года средняя зарплата врача-специалиста составляет 9201 злотый (7032 рубля), врача не узкой специальности — 7551 злотый (5770 рублей).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко