Сравнили стоимость обучения на врача в Беларуси и в соседних странах 2 8.11.2023, 16:57

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Нашлось любопытное.

В Беларуси ужесточили условия отработки для врачей некоторых специализаций, а также требования по возмещению стоимости обучения. «Зеркало» посмотрело, сколько стоит обучение на врача в ведущем белорусском медвузе и в университетах соседних стран.

Как отличается стоимость обучения в Беларуси и соседних странах

Журналисты сравнили стоимость обучения в ведущих медицинских вузах Беларуси и трех наших соседей на специальностях «лечебное дело» и «стоматология». В нашей стране студенту специальности «лечебное дело» в БГМУ предстоит заплатить за этот учебный год 4430 рублей, за обучение стоматологии в этом же вузе — 5182 рубля. Для россиян, которые учатся в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика Павлова (ПСПбГМУ), в этом году на обеих специальностях стоимость обучения составляет 10,6 тысячи белорусских рублей в переводе по курсу Нацбанка Беларуси на 8 ноября.

Цена на обучение лечебному делу в Варшавском медицинском университете установлена в размере 15,1 тысячи злотых (11,5 тысячи рублей), а стоматологии — 17,5 тысячи злотых (13,4 тысячи рублей). Заметно дороже стоит учеба в Литовском университете медицинских наук (LSMU): 5,2 тысячи евро (17,8 тысячи рублей) и 8,2 тысячи евро (28 тысяч рублей) соответственно.

Первая ступень обучения во всех этих вузах длится одинаково — шесть лет на специальности «лечебное дело» и пять — на стоматологии.

Выходит, что будущим врачам и стоматологам, которые учатся на платном в Беларуси, первая ступень обходится дешевле, чем студентам в соседних странах.

При этом в Польше и Литве студентам сразу озвучивают, во сколько им обойдутся все годы обучения. Как правило, первый — третий курсы стоят дешевле, а последующие вырастают в цене. Однако абитуриент знает, сколько будет платить на пятом курсе, уже при поступлении. В Беларуси и России такого нет: цену на обучение за следующий год студенты узнают уже в процессе учебы, чаще всего весной или летом до перехода на следующий курс.

Если бюджетникам возмещать стоимость обучения, то оно обойдется дороже, чем платно учиться в некоторых соседних странах

При этом есть важное отличие — ни в одной из соседних стран государство не требует от выпускников вузов, обучавшихся за счет бюджета, отрабатывать — то есть, по сути, своим трудом и часто за счет низкой оплаты труда возмещать потраченные годы и средства на обучение. У нас же такая практика все больше расширяется. К тому же чиновники настаивают на том, что белорусские студенты-платники возмещают неполную стоимость обучения. В таком случае, чтобы понимать, сколько в нашей стране стоит обучение в медвузе, можно посмотреть, сколько требуют возмещать от бюджетников, которые отказываются от распределения. В сентябре представитель Минздрава Ольга Колюпанова заявила, что выпускники-медики при отказе от отработки должны возмещать университету стоимость обучения на сумму не меньше 60 тысяч рублей.

Если сравнивать с соседями эту сумму, то в белорусском меде обучаться выходит дороже, чем в российском, и почти столько же, сколько в польском. И это притом что зарплаты белорусских врачей заметно отстают от доходов польских коллег. В Польше с лета этого года средняя зарплата врача-специалиста составляет 9201 злотый (7032 рубля), врача не узкой специальности — 7551 злотый (5770 рублей).

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