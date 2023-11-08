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ВСУ уничтожили FPV-дроном самую дорогую цель армии РФ за всю войну

  • 8.11.2023, 17:15
  • 4,378
ВСУ уничтожили FPV-дроном самую дорогую цель армии РФ за всю войну

Речь идет о ЗРК «Тор».

Вооруженные силы Украины смогли уничтожить самую дорогую военную цель российской армии за всю историю применения FPV-дронов. Воины подразделения «Крылья» 103-й бригады теробороны подорвали на Купянском направлении российский ЗРК «Тор». Стоимость одной единицы зенитно-ракетного комплекса составляет от 24 миллионов долларов и более (около 900 миллионов гривен), пишет dialog.ua.

Украинские военные заметили перемещение ЗРК по одной из дорог, после чего мгновенно направили на перехват несколько FPV-дронов, каждый из которых последовательно атаковал боевую единицу россиян.

После серии попаданий «Тор» начал гореть и был окончательно ликвидирован. Украинский блогер и активист Сергей Стерненко отметил, что благодаря активной поддержке украинцев воинам 103-й бригады удалось собрать несколько тысяч FPV-дронов, постоянно уничтожающих российскую технику.

Это уже второй пораженный ими «Тор» за месяц. Первый ЗРК они серьезно повредили, но он скрылся. Второй уничтожен окончательно.

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