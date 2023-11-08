Названы основные версии смерти помощника главкома ВСУ Залужного
- 8.11.2023, 17:18
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Одна из них — приоритетная.
Украинское Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии в деле о гибели помощника главнокомандующего ВСУ Геннадия Частякова и начало досудебное расследование, пишет New Voice.
Об этом советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян сообщила в эфире телемарафона в среду, 8 ноября.
По ее словам, основная версия — несчастный случай в результате неосторожного обращения со взрывным устройством. Еще три версии следующие:
умышленное убийство и завершенное покушение на убийство на членов семьи Частякова, завуалированное под несчастный случай, «сделанное по заказу спецслужб России, чтобы дестабилизировать военно-политическую ситуацию в Украине»;
умышленное убийство на почве неприязненных отношений, мести, ревности со стороны коллег по службе;
покушение на убийство другого военного должностного лица высшего офицерского состава аппарата главнокомандующего ВСУ.
6 ноября Валерий Залужный подтвердил гибель своего помощника майора Геннадия Частякова. У него остались жена и четверо детей. В результате взрыва также пострадал 13-летний сын военного — его госпитализировали с тяжелыми ранениями.
Полиция начала расследование по фактам гибели человека и неосторожного обращения с боеприпасами. Вскоре прокуратура изменила подследственность по делу.