закрыть
8 ноября 2023, среда, 17:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Названы основные версии смерти помощника главкома ВСУ Залужного

  • 8.11.2023, 17:18
  • 2,726
Названы основные версии смерти помощника главкома ВСУ Залужного

Одна из них — приоритетная.

Украинское Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии в деле о гибели помощника главнокомандующего ВСУ Геннадия Частякова и начало досудебное расследование, пишет New Voice.

Об этом советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян сообщила в эфире телемарафона в среду, 8 ноября.

По ее словам, основная версия — несчастный случай в результате неосторожного обращения со взрывным устройством. Еще три версии следующие:

умышленное убийство и завершенное покушение на убийство на членов семьи Частякова, завуалированное под несчастный случай, «сделанное по заказу спецслужб России, чтобы дестабилизировать военно-политическую ситуацию в Украине»;

умышленное убийство на почве неприязненных отношений, мести, ревности со стороны коллег по службе;

покушение на убийство другого военного должностного лица высшего офицерского состава аппарата главнокомандующего ВСУ.

6 ноября Валерий Залужный подтвердил гибель своего помощника майора Геннадия Частякова. У него остались жена и четверо детей. В результате взрыва также пострадал 13-летний сын военного — его госпитализировали с тяжелыми ранениями.

Полиция начала расследование по фактам гибели человека и неосторожного обращения с боеприпасами. Вскоре прокуратура изменила подследственность по делу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко