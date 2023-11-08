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В Несвиже девятилетний мальчик завел машину: авто прижало мать

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  • 8.11.2023, 17:28
  • 1,032
В Несвиже девятилетний мальчик завел машину: авто прижало мать

Женщину госпитализировали.

36-летняя женщина передала ключи от «Пежо-206» девятилетнему сыну. Мальчик завел авто, находившееся на первой передаче, и машина тронулась с места, пишет БелТА.

Мать открыла водительскую дверь, чтобы остановить машину, она попыталась вывернуть руль и выключить зажигание.

Но автомобиль наехал на металлическую конструкцию качелей, из-за чего женщину прижало к автомобилю дверью.

С полученными травмами женщину госпитализировали.

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