В Несвиже девятилетний мальчик завел машину: авто прижало мать

В Несвиже девятилетний мальчик завел машину: авто прижало мать2
- 8.11.2023, 17:28
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Женщину госпитализировали.
36-летняя женщина передала ключи от «Пежо-206» девятилетнему сыну. Мальчик завел авто, находившееся на первой передаче, и машина тронулась с места, пишет БелТА.
Мать открыла водительскую дверь, чтобы остановить машину, она попыталась вывернуть руль и выключить зажигание.
Но автомобиль наехал на металлическую конструкцию качелей, из-за чего женщину прижало к автомобилю дверью.
С полученными травмами женщину госпитализировали.