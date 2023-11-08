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«Шойгу, хватит врать»

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  • 8.11.2023, 17:33
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«Шойгу, хватит врать»

У российского пропагандиста сдали нервы после удара ВСУ по кораблю «Аскольд».

Высокоточный удар ВСУ по ракетному кораблю «Аскольд» ВС РФ в оккупированной Керчи вызвал истерику у популярного кремлевского пропагандиста Юрий Подоляки. Он весьма дерзко высказался о высшем военном руководстве РФ, намекнув, что оно обманывает диктатора Владимира Путина о реальном положении дел на фронте, передает «Диалог».

Подоляка возмущался, что ВС РФ пытались лгать о реальном состоянии корабля «Аскольд» после удара ВСУ.

«Патологическая трусость сказать правду со стороны нашего Минобороны меня лично поражает. На что вы рассчитывали? Что за 2 дня отремонтируете «Аскольд»? Ну чушь же собачья, бред! Все равно это (правда об уничтожении корабля - ред.) всплывет! (...) Они (военное командование РФ - ред.) просто профнепригодны, если не больше. Это уже вредительство!» - возмущался Z-пропагандист.

Он заверил, что ложь командования вызывает недовольство в российской армии.

«Уже все солдаты на фронте (...) просто кричат, орут: «Перестаньте врать наверх! Перестаньте говорить о том, что у нас везде все классно»! (...) Эта тотальная ложь ложится проблемами для всей армии, всего общества, всей страны», - заявил Подоляка.

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