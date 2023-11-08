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Стало известно, какой будет погода до конца недели

  • 8.11.2023, 17:52
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Стало известно, какой будет погода до конца недели

Прогноз на 9 - 11 ноября.

9 ноября погодные условия Беларуси продолжит определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с Западной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром во многих районах, днем местами по республике пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах образуется туман, слабый гололед. Ветер западный, юго-западный слабый. Температура воздуха минимальная ночью составит -1..+5°С, максимальная днем +5..+11°С. Атмосферное давление будет расти.

10 ноября погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается, лишь ночью по северу, а днем по западу страны скажется влияние неустойчивых воздушных масс, там местами пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед. Ветер южной четверти умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит -2..+4°С, максимальная днем +5..+12°С.

11 ноября страна окажется под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с юга Европы. Ожидается преимущественно облачная погода. Ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут дожди. В отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный, по востоку местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит +1..+7°С, максимальная днем +5..+10°С.

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