Питер Дикинсон: Союзники Путина уже видят исход войны в Украине 8.11.2023, 18:02

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Научный сотрудник Atlantic Council раскрыл ближайшие цели Кремля.

Россия всячески пытается заморозить войну в Украине, поскольку достичь каких-либо результатов на поле боя не получается. По сути, Путину нужно собирать новую армию и поэтому сейчас Россия через всех своих союзников и прокси продвигает тезис «о перемирии». Детальнее о состоянии российской армии сегодня и дальнейших планах Путина «Апострофу» рассказал британский журналист и публицист, научный сотрудник Atlantic Council Питер Дикинсон.

- Шойгу пожаловался Путину на генерала Герасимова, мол, тот хочет закончить так называемую СВО без побед. После того как Путин выразил недовольство по поводу вялого течения сво, возникла дискуссия, что Герасимов якобы уже готов отказаться от Бахмута и Токмака, потому что понимает, что российская армия катастрофически теряет свои позиции. Как можете прокомментировать такие настроения врага?

- Очень сложно конкретно оценить настроения среди российских войск. Но по всем показателям российские войска потеряли свою наступательную способность за последний год. Та профессиональная армия, которую строил путин более 20 лет, умерла под Киевом, на Харковщине, на Херсонщине и так далее. А то, что мы видим сейчас - это масса не очень сильных и способных людей. Да, это серьезная масса людей, большая толпа - по последним данным около 400 тысяч российских солдат сейчас в Украине - но возможностей устроить большое наступление, чтобы захватить большие объекты, да даже небольшие города у россиян фактически нет. Поэтому сейчас они ищут другие подходы в Украине. Но в ближайшее время возможностей захватить Украину военным путем у россиян нет.

- Да, есть политические амбиции и желание Кремля захватить всю Украину и устроить тут геноцид. Это им не удается и сейчас они настроены на то, чтобы хотя бы взять под контроль Донецкую и Луганскую области. Делаются соответствующие распоряжения, но войска не могут подойти даже к Авдеевке. Получается, что между политическими амбициями и военными возможностями огромная пропасть, которая только увеличивается. Эти желания Кремля еще реализуемы?

- Сейчас их главная, я бы сказал, цель - это выиграть время. России сейчас срочно нужны передышка и перерыв, чтобы перестроить свой военный потенциал, набраться сил и с новой техникой и людьми идти в атаку. Грубо говоря, им нужно строить новую армию. Поэтому сейчас мы на международном уровне видим некое давление на Украину, чтобы было какое-то перемирие, чтобы были какие-то договоренности, чтобы конфликт был заморожен. Россия сейчас активно пропагандирует эту позицию и использует всех своих прокси и союзников, чтобы этот меседж чаще мелькал на международной арене. На сегодняшний день им сложно удержать даже то, что они захватили год назад.

- В подтверждение слов о моральном надломе в Pоссии добавлю, что террорист и бывший офицер РФ Игорь Гиркин считает, что войска РФ будут менее способны к наступательным операциям к весне 2024 года. Террорист утверждает, что ситуация в российской армии постепенно ухудшается, несмотря на якобы успешное отражение силами РФ украинского контрнаступления. Гиркин говорит, что войскам рф придется всю зиму сидеть в обороне, пытаясь в спешном порядке гасить украинские прорывы в тех или иных местах, а как только Украина получит F-16, то украинская армия получит локальное преимущество на любом отрезке линии фронта. И мой вопрос состоит в следующем - действительно ли мы получим преимущество, когда нам передадут самолеты F-16?

- Гиркин, конечно, говорит много интересных и конкретных вещей. Но будет ли зимний большой прогресс в сторону Украины, либо же будем ждать до весны - это другой вопрос. Предполагаю, что в ближайшее время мы будем видеть продолжение сегодняшней стратегии украинских войск - в частности, удары по российской логистике и тыловым базам. Но, конечно, возможно будет активное движение на левом берегу Днепра в Херсонской области. Там события развиваются очень интересно - украинцы начинают перебрасывать и тяжелую технику, а не просто мобильные группы. Это ставит под угрозу логистику россиян между Крымом и оккупированным югом Украины. Предполагаю зимой более активные движения на этом участке.

Но я предполагаю, что большие движения украинских сил будут весной, когда в украинском небе появятся истребители F-16. Сейчас уже начинаются тренировки украинских ребят на самолетах в Румынии. Где-то в марте мы увидим F-16 в украинском небе. Конечно же, это сыграет свою роль. Но тоже важны поставки Украине ракет ATACMS большой дальности. Ну и ждем, что немцы наконец-то примут решения по ракетам Taurus.

- Настроения меняются не только среди российских военных, но и среди гражданского населения в РФ. Вчера в Москве прошел митинг, на который вышли жены мобилизованных военных с требованиями вернуть их мужей домой. Митинг продолжался недолго, но это первая ласточка для России, которая показывает, что протестные настроения среди этих недовольных жен могут только увеличиваться. Далеко ли нам до революции в России?

- У меня, к сожалению, небольшая надежда на российский народ. Это действительно интересный сигнал, когда жены военных вышли на улицы. Многие ждали подобные движения в феврале 2022 года или хотя бы в сентябре 2022 года - их тогда не было. Сейчас это шаг вперед к дестабилизации российского общества.

Да, мы и раньше видели много жалоб родственников военных, которых бросают как пушечное мясо, видели и самих военных, которые записывали обращения к Путину и жаловались «мы умираем здесь как мясо, сделайте что-нибудь наш добрый царь». То есть мы видели эти показательные протестные видеоролики. А следующий шаг - это протесты на улицах.

Да, еще очень далеко до революции, но интересно, как власть отреагирует на этот протест. За последние год-полтора подобных протестов было очень мало, только в начале войны были протестные настроения на улицах разных российских городов, но это быстро закончилось. После этого никаких антивоенных действий в России не было. В России для многих людей события в Украине вообще неинтересны, при этом остается много людей, которые за войну и считают, что Путин делает все правильно. А вот количество людей, которые на самом деле против войны - к сожалению страшно маленькое. Но когда люди выходят на улицы, а другие видят, что с этими ничего не происходит, их не задерживают, тогда протестные настроения могут вырасти. И, конечно же, из всех демократических групп в россии на сегодняшний день жены и родственники военных могут быть самой активной протестной группой.

Но пока у меня низкие ожидания на счет российского общества.

- Действительно, сейчас больше всего влияют на события ВСУ и мы будем рассчитывать именно на ту версию, что мы изгоним оккупанта из наших территорий, после чего война перейдет в другой формат, который также будет в пользу Украины. Но хочу у вас также спросить о новых союзниках РФ. Недавно Шойгу провел переговоры с министром обороны Буркина-Фасо, договариваясь об укреплении связей в отрасли обороны. Может ли планироваться использование в Украине наемников из таких вот стран?

- Здесь надо смотреть на качество и уровень этого союза. Если мы смотрим на международную арену за последние полтора года, то есть много стран, готовых поддерживать отношения с Россией. Также есть много стран, которые очень далеки от событий Украине и говорят, что это просто не их дело. Да, есть политики и страны, не готовые отказываться от общения с Россией из-за войны в Украине. Но при этом очень мало стран, которые готовы напрямую помогать России. Это Беларусь, Иран, КНДР, Сирия. При этом, те же африканские страны говорят «да, мы поддерживаем и так далее», встречаются с Путиным, высказывают публично ему поддержку. Но при этом помогать России оружием и тем более солдатами способны очень мало стран, потому что они не хотят ввязываться в войну напрямую и тоже понимают, что Россия проиграет эту войну - поэтому ничего хорошего из этого не будет.

Мы вряд-ли увидим в Украине большое количество наемников. Разве что из тех стран, которым нечего терять. Я имею в виду КНДР и Иран. Даже Беларусь отказывается от участия в войне своей армией, потому что они прекрасно понимают, что белорусское общество этого не потерпит.

- Есть еще одна версия, почему российскими чиновниками посещаются страны Африки и Ближнего Востока. Мол, идет передел активов ЧВК «Вагнер» Пригожина. И еще один важный вопрос. Россия окончательно вышла из Договора о сокращении вооружения в Европе. Сегодня этот выход приобретает юридическую силу, хотя процесс начался еще в 2007 году. В Германии заявили, что это действие России разрушает фундамент европейской безопасности. Хотя в этом договоре практического смысла давно нет. Как вы это прокомментируете?

- Это символический шаг и не более. Сейчас у России нет возможности сделать что-либо против европейских стран, вроде ответного удара за санкции. Поэтому они все время ищут какие-то символические жесты, которыми показывают западу, что якобы они еще играют серьезную роль и все еще имеют силу. Но на самом деле мы видим, что заявления путина ничего не стоят, и это касается всех договоров, подписанных Россией.

На Западе понимают, что доверять России нельзя, их слово ничего не стоит. А все эти символические жесты Кремля о выходе из тех или иных договоров не влияют на политические процессы в западном мире. А у России другого оружия против Запада нет, только вот такие демонстрации с договорами.

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