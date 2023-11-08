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WSJ: Россия выкупила у Беларуси шесть двигателей для вертолетов Ми-26

  • 8.11.2023, 18:16
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WSJ: Россия выкупила у Беларуси шесть двигателей для вертолетов Ми-26

Москва пытается восполнить потери авиации.

В первые недели войны Россия потеряла более 100 вертолетов и сейчас пытается восполнить эти запасы. Для этого Москва обратилась к Пакистану, Египту, Беларуси и Бразилии с просьбой продать вооружение, экспортированное в эти страны ранее, пишет The Wall Street Journal.

Беларусь, по информации издания, продала России шесть двигателей для транспортных вертолетов Ми-26. Два источника подтвердили изданию, что Беларусь согласилась на сделку.

Еще одна страна, к которой обратилась Россия, – Египет.

Как минимум четыре двигателя для Ми-35М Россия попросила у Пакистана и 12 двигателей – у Бразилии, пишет WSJ. МИД Пакистана отрицает, что такие предложения от Москвы поступали, в МИД Бразилии WSJ заявили, что страна отказалась от сделки, следуя принципу не поставлять оружие сторонам конфликта.

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