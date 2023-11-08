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Пять бюджетных вариантов путешествий по Беларуси

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  • 8.11.2023, 18:30
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Пять бюджетных вариантов путешествий по Беларуси

Руины моста, атмосферная узкоколейка и не только.

Пока температура на улице еще не совсем близка к нулю, можно запрыгнуть в последний вагон и поездить по Беларуси. Причем не обязательно за большие деньги. Читатель «Зеркала» из Минска любит ездить по стране и тратит на это совсем небольшие суммы. Он поделился пятью бюджетными маршрутами.

Руины Тупальского моста в Сморгонском районе

Тупальский мост через Вилию строили более ста лет назад немецкие солдаты, а сейчас он — молчаливый и почти разрушенный памятник Первой мировой войны. По словам Геннадия, руины очень впечатляют.

— Ты видишь, какая монументальная была постройка, — рассказывает он. — Причем это явно делалось на долгие годы. Очень сомневаюсь, что современные мосты столько простояли бы.

Мужчина ездил к мосту со стороны агрогородка Жодишки, а в будущем планирует посмотреть на него и с другого берега. Проблема в том, что попасть туда не так и легко: до ближайшей переправы нужно идти около 10 километров.

— А вот со стороны агрогородка более пологий берег, и можно прямо вплотную подойти к опорам моста, — советует Геннадий.

Как добраться?

Если у вас нет машины, то, чтобы увидеть мост, придется готовиться к длительному пешему маршруту.

— Чтобы сделать красивые кадры на рассвете, я забронировал билет на поезд Москва — Калининград, который выезжает из Минска примерно в 4.50 утра и приезжает в Сморгонь в 6.25. Далее необходимо сесть на пригородный автобус, который ездит трижды в неделю (кажется, в понедельник, среду и пятницу пару раз в день), и выйти на остановке «Копачи». После этого нужно пройти через поле и найти узкую дорожку в урочище, чтобы выйти к самому мосту.

А вот назад придется возвращаться своим ходом, сразу предупреждает собеседник. У автобуса очень неудобный график: он едет рано утром, часов в семь, и обратно где-то в три часа дня.

— На него просто не попадешь, потому что не успеешь дойти до моста и обратно. На обратном пути я пешком шел до Сморгони, это километров 30. Можно зайти на захоронение немецких солдат времен Первой мировой войны, тоже интересное место, — рассказывает читатель. — Поэтому в эту локацию оптимальнее ехать на машине или возвращаться автостопом.

Сколько стоит?

Эта поездка обошлась минчанину в 40 рублей: в сумму вошли билеты на поезд, пригородный автобус и маршрутку из Сморгони в Минск.

Подвесные мосты около Вилейки

Подвесные мосты над рекой Нарочанкой впечатлили собеседника: выглядят красиво, и все очень разные. Правда, он отмечает, что, судя по древесине, периодически мосты разрушаются и их люди восстанавливают, но это никак не влияет на впечатление от мостов и живописность природы вокруг. На обратном пути Геннадий советует заглянуть в Вилейку.

— Это красивый город, — уверен он. — Там можно посмотреть Крестовоздвиженский костел, который построили еще в 1906–1913 годах. И сама по себе примечательна очень симпатичная малоэтажная застройка города. Но я по Вилейке особо не ходил, потому что у меня был обратный билет на электричку.

Как добраться?

В Вилейку читатель ехал на электричке из Минска. А дальше можно или заказывать такси, или предусмотрительно взять велосипед и ехать к самим мостам на нем (Геннадий так и сделал).

— Там всего пять подвижных мостов, от Вилейки до первого из них около 15 километров, — рассказал собеседник. — А чтобы объехать все мосты, нужно проехать около 30 километров.

Сколько стоит?

На билеты туда и назад Геннадий потратил около 10 рублей.

Солигорские терриконы

Третье место в списке топовых локаций читателя — терриконы возле Солигорска. Это технические терриконы из фосфогипса — белого жирного порошка, являющегося отходом производства фосфорной кислоты. Вещество совершенно безвредно: на его основе делают даже корм для домашних животных. Высота самой большой горы около 130 метров, с ее вершины открывается прекрасный вид на город. Поверхность терриконов покрыта плотной коркой, а на склонах растут кустарники и даже небольшие деревья.

— Наверное, это уже довольно хайповое место, но все равно очень красивое, — рассказывает он. — Особых ограничений по их посещению нет, но лучше все-таки не попадаться сотрудникам на глаза. И не творить откровенную дичь вроде попытки залезть на самые высокие терриконы.

Как добраться?

Туда и назад собеседник путешествовал маршруткой: сел и поехал в пятницу после работы.

— У меня была цель — поснимать терриконы на закате, — говорит он. — Доехал не до самого Солигорска, а попросил выйти перед городом. Походил, пофотографировал — виды завораживающие. Вернулся в Минск где-то часа в три ночи: последняя маршрутка оттуда стартовала в 11 вечера.

При этом ехать можно и пораньше: маршрутки до Солигорска и назад ходят несколько раз в час.

Сколько стоит?

Билет на маршрутку из Минска обошелся Геннадию около 15 рублей в одну сторону, то есть 30 рублей за всю поездку.

Узкоколейка возле деревни Белая Лужа Слуцкого района

В 55 километрах от Минска найдете старую узкоколейку, которая относится к филиалу «Слуцкий» Старобинского торфобрикетного завода. По словам Геннадия, эта локация выглядит довольно атмосферно.

— Там сохранились железнодорожные коммуникации: семафоры, переводчики стрелок, железнодорожное полотно. В общем, впечатляет, — делится он. — Можно пройтись пешком по самой узкоколейке, посмотреть на природу. Очень живописные места, березовая роща, рядом болота.

В итоге получится два в одном: локация подойдет и для любителей поездов, и для ценителей пейзажей.

Как добраться?

В это место попасть своим ходом будет сложно: читатель обнаружил только один автобус, который ездит туда из Минска, но так и не нашел корректного расписания.

— То есть лучше туда ехать на автомобиле или автостопом, — резюмирует он. — Меня подвез знакомый.

Если вы на машине, добираться сюда удобно — 56 километров от МКАД по трассе Р23, затем поворот на деревню Белая Лужа и две минуты пешком до самих путей.

Сколько стоит?

Цена вопроса — стоимость бензина. Если собраться компанией, то выйдет еще дешевле, ведь траты на топливо можно будет разделить на всех. А если вам нравится автостоп, то поездка может получиться и вовсе бесплатной.

Руины крепости в Бобруйске

Последней в списке Геннадия расположилась Бобруйская крепость, а вместе с ней и сам город.

— Стоит посмотреть на знаменитую Бобруйскую крепость, — говорит он. — По ней можно походить, посмотреть все изнутри. Я сам родом из Бреста, и эта крепость напомнила мне Брестскую, хотя она не в таком хорошем состоянии. К тому же из крепости можно выйти к небольшому речному порту и посмотреть на стоянку маленьких речных буксиров.

А вокруг крепости Геннадий советует посмотреть на хозяйственные постройки. Как рассказывает читатель, там найдете различные ворота, валы и охранные капониры.

— В самом городе очень много старинных и интересных зданий, — продолжает собеседник. — К сожалению, Бобруйск как бы наполовину находится в запустении, а наполовину застроен новыми зданиями. Такая игра на контрасте. Вообще в центре города много заброшенных мест, причем в некоторые можно залезть и посмотреть изнутри, а некоторые здания аварийные. Возможно, если бы занимались восстановлением или хотя бы поддержанием этих зданий, они бы заиграли новыми красками. Но даже в таком состоянии все выглядит красиво. Тем более, как мне показалось, архитектура центра там ближе к внешнему виду западных городов.

Как добраться?

До Бобруйска из Минска можно доехать на поезде или маршрутке.

Сколько стоит?

В зависимости от типа вагона билет на поезд обойдется от 7−9 до 20 рублей. Поездка на маршрутке стоит в среднем от 11−13 рублей.

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