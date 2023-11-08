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Бутусов: Это была одна из самых успешных операций ВСУ

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  • 8.11.2023, 18:40
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Бутусов: Это была одна из самых успешных операций ВСУ

Украинский военкор поделился деталями удара по центру группы «Днепр».

Украинский военкор Юрий Бутусов в «Фейсбуке» прокомментировал удар ВСУ по центру управления группировки войск «Днепр» ВС РФ:

— Это просто блестяще! 1 ноября в 11.00 ВС Украины нанесли ракетный удар по центру управления группировки войск «Днепр» ВС РФ, отвечающей за боевые действия на юге Украины в Херсонской области. Командный пункт был замаскирован и размещался в пансионатах «Юный» и «Голубое пламя» в селе Стрелковое Генического района на Арабатской стрелке.

Группировка «Днепр» сформирована штабом воздушно-десантных войск ВС РФ, командует группировкой командующий воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Теплинский.

Свежие некрологи из РФ показывают, что ВСУ получили надежные и проверенные разведывательные данные по месту нахождения штаба «Днепр» и спланировали ракетный удар точно.

Уничтожены три старших офицера штаба «Днепр»:

полковник Вадим Добряков, заместитель начальника центра управления «Днепр»;

полковник Александр Галкин, заместитель начальника центра управления «Днепр»;

полковник Алексей Коблов, начальник отдела планирования огневого поражения противника.

Судя по этим данным, очевидно, что ракета точно поразила сам российский штаб и уничтожила очередную смену операторов. То есть штаб был полностью разгромлен. Очевидно, что, кроме ликвидированных старших офицеров, были и многочисленные потери военнослужащих низкого звания.

Уничтожение центра управления «Днепр» – это один из самых высоких штабов и наибольших успехов по уничтожению «центров принятия решений» России во время войны. Очень важно, что украинский успех вынужден подтвердить враг.

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