В Вашингтоне мужчина случайно приобрел лотерейный билет и выиграл $500 тысяч 1 8.11.2023, 19:11

Мужчина остановился выпить чай со льдом и заодно решил попробовать судьбу.

Мужчина из Вашингтона остановился выпить чай со льдом и заодно решил попробовать судьбу, как оказалось не зря — он выиграл 500 000 долларов.

Интересно, но это не первая удача мужчины, ранее счастливчик тоже выигрывал, правда, меньшие суммы, в частности 10 000 и 1000 долларов.

Как пишет UPI, мужчина рассказал о дне, в который он выиграл джекпот. Счастливчик остановился возле продуктового магазина Evergreen, чтобы выпить холодного чая.

Находясь в магазине, мужчина решил купить три лотерейных билета. Он выцарапал билеты дома, обнаружив, что первые два не были с призами.

Третий билет, в шестизначной игре оказался выигрышным, он принес мужчине 500 000 долларов.

Первый звонок был к маме, мужчина позвонил сказать ей, что собирается погасить ее долг за лечение, и она наконец-то сможет выйти на пенсию.

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