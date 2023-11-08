РФ просит другие страны вернуть проданное им оружие из-за гигантских потерь в Украине 1 8.11.2023, 19:15

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Россия старается договориться с такими странами, как Пакистан, Египет, Беларусь и Бразилия.

Пока министр обороны РФ Сергей Шойгу разъезжал по военным заводам, требуя ускорить выпуск оружия на замену потерянному, а заместитель секретаря Совета безопасности Дмитрий Медведев грозил сталинскими методами наказания за срыв гособоронзаказа, другие чиновники пытались вернуть технику и компоненты, проданные в другие страны.

Россия старается договориться с такими странами, как Пакистан, Египет, Беларусь и Бразилия о возврате уже поставленных им оружейных систем, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Так, в апреле российская делегация побывала в Египте и просила президента Абдул-Фаттаха Халила Ас-Сиси отдать более сотни двигателей для вертолетов Ми-8 и Ми-17, которые ранее были проданы Египту, рассказали газете три человека, знающих об этом визите. По их словам, россияне просили сделать это быстро, чтобы о договоренности не узнали США.

После начала войны в Украине Каир не смог расплатиться за часть уже осуществленных поставок из-за введения западными странами финансовых санкций против российских банков. В обмен на двигатели россияне предложили Египту простить задолженность по оплате и продолжить поставки столь необходимого ему зерна. В случае отказа они пригрозили отозвать несколько сотен работающих в Египте военных советников, которые помогают использовать российские вооружения.

По словам источников WSJ, Ас-Сиси ответил согласием Владимиру Путину во время июльского саммита «Россия – Африка» в Петербурге, и отправка примерно 150 двигателей, по-видимому, начнется в декабре.

Представитель египетского правительства отказался предоставить WSJ комментарии.

В этом году Россия также пыталась выкупить двигатели для ударных и транспортных вертолетов у Пакистана, Бразилии и Беларуси, сказал один из источников WSJ и подтвердил бывший офицер российской разведки. В первом случае россияне просили не менее четырех ранее проданных Пакистану двигателей для Ми-35М, во втором – 12. Бразилия в 2008 г. подписала контракт на закупку именно такого количества вертолетов за $150 млн, но в прошлом году они были списаны из-за отсутствия обслуживания со стороны поставщика.

В пакистанском МИДе отрицают, что Россия обращалась с подобным предложением, в бразильском заявили, что отказались выполнить просьбу, поскольку страна не поставляет оружие ни одной из сторон конфликта.

Беларусь же продала назад шесть двигателей для тяжелых транспортных вертолетов Ми-26. Особенно активно переговоры о возврате или выкупе вооружений велись в период контрнаступления ВСУ на юге и востоке Украины.

По данным сайта Oryx, ведущего учет задокументированных потерь, Россия лишилась 132 вертолетов, из которых 102 были уничтожены, 28 повреждены и два захвачены украинскими силами. Среди них 32 транспортных вертолета Ми-8, 10 ударных вертолетов Ми-35М, 58 ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор».

Возможно, попытки России вернуть в больших количествах вертолетные двигатели объясняются тем, что до относительно недавнего времени их поставляло украинское предприятие «Мотор Сич». С 2014 г. производством занялось российское предприятие «ОДК-Климов», заявлялось, что в 2020 г. процесс импортозамещения был завершен. На реконструкцию испытательной базы было потрачено 2 млрд руб. «Ростеха», рассказывал исполнительный директор «Климова» Александр Ватагин.

Но предприятие могло не справиться с замещением масштабных потерь техники в Украине.

В других случаях, по словам двух источников WSJ, России пришлось пожертвовать экспортными контрактами и отправить предназначавшееся для зарубежных поставок оружие на украинский фронт. В частности, были отменены поставки в Индию и Армению. Последняя практически не получила ракеты для систем залпового огня «Град» и «Ураган», в результате у нее не хватило вооружений для противостояния Азербайджану, чьи войска в сентябре захватили Нагорный Карабах.

«В некоторых случаях Министерство обороны реквизировало технику еще до ее выхода с завода», – говорит источник WSJ.

СССР и вслед за ним Россия активно налаживали экспорт вооружений, выстраивая долгосрочные отношения с желающими приобрести их странами. Но из-за развязанной в Украине войны на оружейном рынке у России складывается ситуация, напоминающая последние события на газовом. Имидж надежного поставщика энергоресурсов был окончательно уничтожен в прошлом году, когда Москва руками «Газпрома» попыталась наказать Европу за поддержку Украины. В результате европейский рынок газа для России оказался практически потерян. Теперь она подрывает свою репутацию на рынке оружия – не только гигантскими потерями техники в боевых действиях, но и пытаясь расторгнуть коммерческие контракты на поставку вооружений.

«Россия потратила десятилетия, чтобы выстроить торговлю оружием, – говорит человек, знающий о попытках Москвы вернуть технику. – Теперь они втайне обращаются к своим клиентам, пытаясь выкупить то, что уже им продали».

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