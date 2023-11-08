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В Беларуси продают грибы по 650 рублей за килограмм

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  • 8.11.2023, 19:20
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В Беларуси продают грибы по 650 рублей за килограмм

На ценнике указано: «Хорошая цена».

В телеграм-канале «Грибы Беларуси» показали фото впечатляющего ценника: 20-граммовую упаковку сушеных боровиков продавали по 12,99 рубля. То есть килограмм можно было взять за 649,5 рубля. На ценнике указано: «Хорошая цена».

«И причем их разобрали! Остались шиитаке, вешенка и шампиньон», — написал автор снимка.

Нынешней весной в «Гиппо» сушеные белые грибы по 483 рубля за килограмм. Их производитель — ИП из Бреста пояснял нам, откуда такая высокая цена на сушеные грибы. Во-первых, чтобы получить 1 килограмм сушеных грибов, нужно использовать 10 килограмм свежих. Во-вторых, в цену захожены НДС, надбавка, траты на сертификацию и иные расходы.

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