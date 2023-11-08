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Цена нефти Brent упала ниже $80 за баррель

  • 8.11.2023, 19:35
Цена нефти Brent упала ниже $80 за баррель

Впервые за 3,5 месяца.

Стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в январе 2024 года на лондонской бирже ICE Futures упала на 2,12%, опустившись до $79,88 за баррель. Нефть этой марки торгуется ниже $80 за баррель впервые с 21 июля 2023 года.

Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в декабре на Нью-Йоркской товарной бирже снизилась на 2,39%, до $75,52 за баррель.

Цены на нефть Brent снижаются третью неделю подряд, поскольку премия за военный риск из-за военного конфликта между Израилем и ХАМАС уменьшилась, а перспективы спроса ухудшились, пишет Bloomberg. Кроме того, участники торгов опасаются падения спроса на топливо со стороны Китая и США. На рынке существуют опасения по поводу состояния экономики Китая, крупнейшего импортера нефти в мире, а также сомнения относительно того, завершила ли ФРС США ужесточение денежно-кредитной политики.

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