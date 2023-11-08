В Могилевской области проверили блинные и шаурмичные — нарушения нашли везде 8.11.2023, 19:39

Рейд был проведен по 50 объектам быстрого питания.

Санитарная служба Могилевской области провела рейд по 50 объектам быстрого питания. Проверили точки с шаурмой, хот-догами, блинчиками с начинками и прочим.

Нарушения санэпидзаконодательства установлены на каждом объекте. В 35 случаях использовалось сырье без маркировки, с неполной маркировкой — изъято из обращения более 350 кг продукции (кафе «Король грузинской кухни хинкали ручная лепка» (Бобруйск), кафе «Фиеста» (Могилев), павильон «БигФуд» (Осиповичи) и другие.

Также из обращения изъяли более 18 кг просрочки, которая использовалась для приготовления еды (кафе быстрого обслуживания ИП Рощина в Кричеве, выездная торговля ИП Ахророва в Черикове и другие.

Различные нарушения санитарная служба обнаружила в мини-кафе «Грильяж» (Бобруйск), фудтраке «Шава Бро» (Могилев, район торгового центра «Арбат»).

По фактам выявленных нарушений выдано 18 предписаний о приостановлении производства работ, 31 предписание о запрете реализации пищевой продукции и сырья общим весом почти 450 кг.

В отношении субъектов хозяйствования и работников, допустивших нарушения, ведутся административные процессы.

Как сообщал Charter97.org, ранее нарушения санэпидзаконодательства были установлены в 100% заведений быстрого питания в Минской и Гродненской областях.

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