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Эффективное противодействие мощному врагу: мировой опыт войн

  • Олег Белоколос
  • 8.11.2023, 19:53
  • 1,058
Эффективное противодействие мощному врагу: мировой опыт войн
Олег Белоколос

Кремлевская клика всерьез ошиблась, планируя нападение на украинское государство.

И сегодня, 78 лет спустя после завершения Второй мировой войны, историки продолжают спорить. Приводить разные аргументы относительно того, насколько эффективными с точки зрения влияния на моральный дух населения и военную мощь нацистской Германии были массированы бомбардировки Кельна, Дрездена на другие города.

Здесь также можно упомянуть, что Уинстон Черчилль в своем основательном двухтомнике «Воспоминания о Второй мировой войне» отмечал, что не отвергая психологического влияния бомбардировок на население Германии, британцы все же предпочитали впечатление сугубо военных объектов. В частности, описывая ход боевых действий на Западном фронте весной 1945 года он подчеркивал: «Постоянные рейды наших тяжелых бомбардировщиков сократили добычу нефти в Германии до критического уровня, разрушили многие немецкие аэродромы и так повредили предприятия и транспортную систему, что довели их почти до остановки». Хотя, скорее всего, речь идет не о нефти, которую Германия тогда получала из Румынии и Венгрии, а заводы по производству синтетического горючего.

На протяжении войны нацисты сами пытались разрушить промышленные предприятия Британии и энергетическую инфраструктуру СССР, в том числе и накануне Курской битвы. А потом даже планировали перенести сокрушительные авиа удары еще дальше на Восток. Почти так же, как путинская РФ в наши дни пытается нанести вред энергетическим мощностям Украины.

При этом те из историков, кто считают, что общее разрушение немецких городов и попытки запугать гражданское население не дали ожидаемых результатов, странным образом забывают о том, что произошло 86 лет назад, а именно – 26 апреля 1937 года. Мы же вспомним, что именно в этот день нацистским военно-воздушным легионом «Кондор», являвшим собой добровольческое подразделение немецкого «Люфтваффе», был коварно и крайне жестоко уничтожен практически беззащитный испанский город Герника. Город, с населением около 6 тысяч жителей, многие из которых собрались на традиционной ярмарке, безжалостно бомбили два с половиной часа. Тех же, кто пытался скрыться, летчики расстреливали из пулеметов. Погибли и получили ранения около 1600 человек. Таким образом, поразившемуся миру было наглядно продемонстрировано, что именно представляет собой так называемая тотальная война, жертвами которой прежде всего становится гражданское население.

Эта трагедия, увековеченная в известной на весь мир картине великим Пабло Пикассо, стала первым предвестником ужасающих страданий миллионов во время Второй мировой войны.

Сегодня же несомненно одно – разрушительных бомбардировок немецких городов в 1944-1945 годах точно не произошло бы, если бы прежде не было варварских ударов с воздуха по Гернице, Варшаве, Роттердаму, Лондону, Одессе, Ковентри, Бирмингему и другим европейским городам.

Будущие историки будут спорить, насколько массированы авиа удары Вооруженных сил Израиля в наши дни помогли уничтожить военную сеть группировки ХАМАС

Очевидно, будущие историки также будут спорить о том, насколько массированы авиа удары Вооруженных сил Израиля в наши дни помогли уничтожить военную сеть группировки ХАМАС в секторе Газа. И, по всей вероятности, в будущем академическом пылу будут забывать вспомнить, что коварное нападение на Израиль началось в субботу утром 7 октября 2023 именно с целенаправленных и массированных нападений на гражданское население.

Не ответить на такое Израиль, конечно, не мог. Хотя остаются и еще очевидно долго будут оставаться непростые вопросы адекватности действий его разведки, армии и органов государственной власти, вообще. Не исключено, что многие израильтяне будут спрашивать, почему первый премьер-министр Давид Бен-Гурион смог предусмотреть нападение соседних арабских стран на Израиль сразу после провозглашения им Независимости в 1948 году, а нынешняя власть не смогла? Где были те выдающиеся агенты израильской разведки, вроде Эли Коэна, который, работая под прикрытием, три года накануне Шестидневной войны снабжал Израиль первоклассной информацией о политических и военных планах и приготовлении Сирии. Именно о нем в 2019 году сняли интересный сериал Шпион/The Spy.

Как так случилось, что вся система государственного управления, вооруженная сверхсовременными средствами, практически не заметила подготовку к нападению в 2023 году?

Как так получилось, что вся система государственного управления, вооруженная сверхсовременными средствами, практически не заметила подготовку к нападению в 2023 году? Не является ли это следствием глубоких внутренних проблем и одновременно постепенной потери бдительности со стороны всего гражданского общества? Как эта агрессия ХАМАСа стала неожиданностью и для специальных служб западных государств? Является ли палестинский вопрос в широком смысле следствием глубоко укоренившегося недовольства и, возможно, даже существования определенного комплекса неполноценности арабского мира и имеет ли он вообще какие-то реальные перспективы решения в обозримой перспективе?

Пока же в Израиле мудро решили оставить тщательное расследование на послевоенный период. Видимо, исходили при этом из собственного опыта и опыта других наций, которые переживали непростые времена и терпели неудачу в войне. Как, например, та же Британия — только на потерянном в мае 1941 года Крите погибли около 15 тыс. британцев. 10 декабря 1941 года в Южно-Китайском море произошло сражение между ВМФ Британии и авиацией японского флота, в результате которого британский флот потерял линкор «Принц Уэльский» и линейный крейсер «Рипалс», что вызвало в стране волну возмущения и сокрушительной критики.

Однако, особенно позорной и практически определившей крах британского господства в Юго-Восточной Азии, стала капитуляция Сингапура 15 февраля 1942 года.

И хотя британцы и дебатировали горячо об этом ряде своих военных неудач и стремились получить подробные ответы на свои болезненные вопросы, а их, как мы видим, было достаточно – они все же решили расследовать, в частности причины катастрофы Сингапура, именно после войны.

При этом в этой истории и в сегодняшних событиях есть и еще один важный аспект – в который раз за последнее время на первый план вышел вопрос обеспечения надлежащего уровня национальной устойчивости. То есть, способности нации противостоять ожидаемым и неожиданным внешним воздействиям и вмешательствам деструктивного характера и одновременно иметь возможность успешно преодолевать любые кризисы.

Следует ли иметь на собственной территории замкнутые циклы производства важных видов промышленной продукции и если да, то каких именно?

И этот вопрос в дальнейшем будет для многих стран все чаще и в разных аспектах: как использовать преимущества глобализации и одновременно противостоять ее вызовам? Следует ли иметь на собственной территории замкнутые циклы производства важных видов промышленной продукции и если да, то каких именно? Сколько для этого нужно опытных инженеров и квалифицированных рабочих? Какова роль во всем этом образовании, науке и технологическом развитии? Нужно ли иметь в наличии достаточное количество медицинских препаратов и каких именно? Что такое настоящая продовольственная безопасность, как ее достичь и насколько она связана с геополитикой?

Кроме того, в наши дни многие люди и в разных странах все чаще задумываются над вопросами: какие вооруженные силы и с каким оружием нужны для отпора потенциальному агрессору? Какие для этого должны иметь резервы и ресурсы? Как их в рыночных условиях создавать, правильно хранить и эффективно использовать? Действительно ли правда, что и в наши дни, как в период древних греко-персидских войн, огромное значение имеют психологическое настроение общества, нравственный дух армии и личные добродетели вождя? Ведь, явно неслучайно люди до сих пор хорошо помнят, кто именно отказал дать послам царя Персии Ксеркса «землю и воду», как пали в бою, в узком ущелье у Фермопил, 300 спартанцев и какие слова были отчеканены на памятнике их честь.

Конечно, наш собственный украинский опыт еще неоднократно будет переосмыслен и военными экспертами, и будущими гражданскими историками. Пожалуй, и те, и другие со временем найдут главные факторы наших побед и основные причины наших просчетов. Тем более что все действительно определяющее проявляется на фоне быстро меняющегося и второстепенного лишь со временем.

Однако уже понятно, что кремлевская клика всерьез ошиблась планируя нападение на украинское государство. Вспомним, как начиная с октября-ноября 2021 года в российском информационном поле в открытом доступе начали появляться материалы, которые якобы власти в Киеве поддерживают лишь «сравнительно небольшое количество людей» с «натовским и американским» образованием. Также утверждали, что представители младшего и среднего офицерского состава Вооруженных сил Украины «не готовы стоять насмерть за киевских властителей». Широко распространенная в РФ тоска по советскому наследию, механически экстраполирована на украинское общество. Его считали почти тождественным русскому. Якобы, украинцы готовы к воссоединению с Россией. Соответственно, разрабатывали специальные методики по подрыву морального духа наших Вооруженных сил, распространяли настроения неверия в способность противостоять российским войскам, предлагали склонять наших бойцов к измене с использованием материальных и других стимулов.

Враги делали совершенно ложный вывод о том, что наши военные нелояльны, не доверяют руководству государства и не будут защищать Родину.

Также в материалах говорилось о наличии враждебности и недоверия между «националистическими вооруженными формированиями, являющимися силовым инструментом киевской власти» и регулярными подразделениями ВСУ. В РФ продвигали мнения о том, что «радикальный национализм является проектом сил, не имеющих отношения к украинскому народу». Соответственно, делали совершенно ошибочный вывод о том, что наши военные нелояльны, не доверяют руководству государства и не будут защищать Родину. А наоборот - в случае вооруженного конфликта будут сразу же переходить на сторону противника. Честно говоря, в военной истории трудно найти пример более грубой ошибки в оценке морального состояния потенциального противника.

Так же ошиблись и нацисты, считавшие, что постоянными бомбардировками столицы и других городов Англии они сломают дух британцев и уничтожат их волю к сопротивлению – осенью 1940 года непрерывная бомбардировка Лондона длилась 57 ночей. Затем продолжилась в виде воздушных атак в других частях страны и нанесла ужасающие разрушения. Как вспоминает Черчилль: «В течение последней недели ноября и начале декабря груз налетов переместился на порты. Бристоль, Саутгемптон, а прежде всего Ливерпуль подверглись тяжелым бомбардировкам. Впоследствии через огонь бесстрашно прошли Плимут, Шеффилд, Манчестер, Лидс, Глазго и другие центры производства вооружений. Впрочем, произошло то, на что нацисты явно не рассчитывали: «Не имело значения, куда приходился удар, страна была не менее здоровой, чем море – соленым», – заключает в «Воспоминаниях о Второй мировой войне» британский премьер-министр.

Все эти исторические экскурсы необходимы для того, чтобы показать непридуманную важность всестороннего и постоянного исследования тех аспектов нашего национального бытия, которые играют определяющую роль в укреплении нашей становой конструкции. И, хотя, как утверждают, совершенно неуязвимых национальных конструкций не существует, стремление к настоящей безопасности очевидно является естественным процессом, присущим почти каждому национальному образованию.

Поэтому действительно профессиональная и взвешенная и глубокая дискуссия о национальной устойчивости сейчас для нас в Украине более чем актуальна. Особенно в условиях войны с путинской РФ, где для нас на первый план выходит именно способность эффективно противодействовать мощному врагу. То есть, следует досконально знать и умело применять настоящее искусство войны, о котором очень давно и так точно сказал известный китайский стратег и военный мыслитель Сунь-дзы: «Условия искусства войны таковы: первая – расчеты; вторая – объем ресурсов; третья – количество солдат; четвертая – баланс сил; и пятая – возможность победить».

Олег Белоколос, gazeta.ua

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