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Что ждет рынок электрокаров и сколько будет зарядок в Беларуси

  • 8.11.2023, 20:02
Что ждет рынок электрокаров и сколько будет зарядок в Беларуси

Стоит ли покупать электромобиль уже сегодня?

В Беларуси электромобильный бум: официальные продажи дилеров в 2023 году выросли в 10 раз. По некоторым оценкам уже в 2024 году в нашей стране будет 20 тыс. электромобилей, а в 2030 - более 300 тыс. Когда пользоваться электрокарами станет реально удобно? Сколько зарядных станций планируется построить?

Smartpress.by постарался найти ответы на эти вопросы на научно-практической конференции «Электрический транспорт: реальность и перспективы».

Число электромобилей в Беларуси ежегодно растет вдвое

В Китае продажи электромобилей в 2023 году составят 8 млн единиц - это 25% рынка. В Норвегии 9 из 10 проданных авто – электрические (продано более 153 тыс. электромобилей в 5,3 млн стране). В Беларуси же общая численность "электричек" составляет около 6,5 тыс. авто и, возможно, к концу года вырастет до 10 тыс. Но, несмотря на такое серьезное отставание от мировых лидеров в этой сфере, прогнозы весьма оптимистичные, ведь число электромобилей в нашей стране удваивается каждый год. Ожидается, что к концу 2024 года в Беларуси количество электрокаров достигнет отметки в 20 тыс. штук.

– В 2020-21 годах в нашей стране появились законодательные инициативы, которые, по сути, подтолкнули потребителей к покупке электротранспорта. Но был один нюанс: на рынке не было игроков, которые могли бы предложить электромобили официально и с гарантией. Сейчас официальные дилеры начали заключать контракты с китайскими заводами-производителями и соответственно предоставлять такой спектр услуг. Уже в этом году в Беларуси официально продаются электромобили семи моделей, – заявила директор по маркетингу компании «Автопромсервис» Ирина Гайко.

По прогнозам, в нынешнем году официальные дилеры продадут 500 единиц электромобилей – в 10 раз больше, чем годом ранее. Если тенденция сохранится, то в следующем году дилеры продадут уже 3000 «электричек» - в 100 раз больше, чем в 2021-м! Предполагается, что на рынке будет предлагаться более 30 моделей электрокаров.

Как увеличить белорусский автопарк до 100 000 электромобилей?

Можно ли быстро «нарастить» количество электромобилей в Беларуси до 100 тысяч? Ирина Гайко озвучила предложения по развитию сегмента EV-автомобилей, которые должны стимулировать автовладельцев пересаживаться на "электрички". Это:

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Специальные кредитные лизинговые программы при покупке электрокаров

Ускоренная амортизация автомобилей для юридических лиц

Внедрение тарифов на получение номеров - для «зелёных автомобилей» бесплатно (по примеру Китая)

Запуск показательных э бесплатных электрозаправок в центре города (по примеру Москвы).

В Беларуси функционирует более 900 зарядок - это уже больше, чем АЗС общего пользования (на 1 января 2022 года их насчитывалось 840). Это число растет медленно, так как стоимость станции электрозарядки достаточно высока, как и тариф на электроэнергию. Это означает длительную окупаемость проекта.

Оптимальной для электромобильной инфраструктуры считается соотношение 1:10 – 1 зарядка на 10 электромобилей. То есть для 100 тыс. электромобилей требуется около 10 тыс. зарядок – в 10 раз больше, чем существует. Речь идет, в первую очередь, о так называемых «медленных» зарядках у дома/офиса/торгового центра, когда владелец электромобиля ставит его на парковку и одновременно заряжает.

Для эффективного использования зарядных станций необходимо несколько нововведений. В частности, речь идет о:

приложении, которое будет показывать статус зарядок всех операторов

законодательном запрете занятия мест для электрозарядки автомобилями, которые не оборудованы портом зарядки и повышенном тарифе для уже заряженных электромобилей.

Зарядки для электромобилей – в каждый двор?

Сегодня в нашей стране работают 3 сети электрозарядок. Первой была «Маланка» от «Белоруснефти». Недавно к ней присоединилась сеть «Скат», развитием которой занимается ОАО «Белсельэлектросетьстрой». Компания планирует открыть 15 станций в нынешнем году, а, начиная с 2024-го добавлять по 100 зарядных станций в год.

Также созданием своей сети электрозарядок год назад занялся и «Белтелеком» - под брендом Evika! Сейчас в сети – 20 зарядных станций, как в Минске, так и в регионах. «Белтелеком» планирует использовать высвободившиеся при уходе от аналогового вещания мощности и земельные участки. На них будут строиться зарядные станции, рассказал главный энергетик филиала «Междугородная связь» РУП «Белтелеком» Игорь Чернявский. До конца года их будет уже 100, а в целом инвестиционный проект рассчитан на строительство 312 станций до конца 2025 года.

Но крупнейшей сетью электрозарядок остается «Маланка». Интересный факт: число электрических зарядных станций в сети уже превысило количество АЗС компании.

По словам начальника управления перспективных энергетических технологий РУП «Белоруснефть» Алексея Никитенко, «Белоруснефть» сконцентрируется на строительстве комплексов супербыстрой зарядки. На сегодняшний день работает только один – на улице Наполеона Орды в Минске. Там есть как 350-киловаттная зарядная станция, так и выносные столбики по 100 киловатт каждый. А также есть система зарядки электробуса – за 4 минуты, которые он стоит на конечной, электробус заряжается на полный круг по маршруту, 32 км.

Согласно расчетам «Белоруснефти», в 2025 году на дороги Беларуси будут выезжать около 50 тыс. электромобилей, которые будут потреблять 200 млн кВт*ч электроэнергии. А к 2030 году число электричек превысит 300 тыс. единиц с совокупным потреблением более 1,4 кВт*ч электроэнергии (для сравнения – это в 10 раз больше, чем вырабатывает в год Витебская ГЭС, крупнейшая в Беларуси).

К 2030 году «Белоруснефть» обещает построить 86 супербыстрых комплексов – полных аналогов АЗС, когда за 10 минут можно зарядиться на 300 км пробега.

Однако ряд экспертов уверены, что основой развития электромобильного рынка являются медленные зарядные станции «у дома».

– Обычный человек не хочет разбираться в нюансах зарядки. Ему важно обеспечить возможность собственного передвижения в пространстве и «вписать» зарядку автомобиля в свой быт. А еще у него есть страх – чтобы хватило зарядки. Большинству людей не нужна быстрая зарядка. Человеку достаточно раз в 2-3 дня поставить свой электромобиль на подзарядку у торгового центра на пару часов, чтобы получить запас хода на 30-50 км в день, – отметил разработчик IT-платформы для сетей зарядных станций it.Charge Дмитрий Матвиевский.

Таким образом, несмотря на значительно отставание Беларуси от мировых лидеров в сфере развития электротранспорта, игроки рынка настроены достаточно оптимистично: надежды на 30-кратный рост числа электромобилей на дорогах страны за 6 лет это подтверждают. Однако реализация прогнозов будет зависеть от развития инфраструктуры, в первую очередь от количества доступных зарядных станций. Рискнем предположить, что массовый переход на «электрички» начнется только тогда, когда зарядки появятся действительно в каждом дворе.

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