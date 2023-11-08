Израиль отменил продажу списанных танков Merkava 8.11.2023, 20:13

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ЦАХАЛ формирует новый танковый батальон.

Израиль отменил продажу снятых с вооружения танков Merkava, так как они нужны для формирования нового танкового батальона ЦАХАЛ. Об этом сообщает служба новостей N12.

Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерено сформировать из резервистов танковый батальон «Оф Холь» («Феникс») и вооружить его снятыми с хранения танками Merkava MK3.

Снятые в Израиле с вооружения танки Merkava MK3 были предметом международной сделки, о которой стало известно в июне 2023 года: две неназванные тогда страны, одна из которых находится в Европе, при поддержке США собирались приобрести более 200 танков Merkava Mk2 и Mk3.

Вскоре после этого стало известно, что одним из покупателей Merkava был Кипр, причем обсуждалось, что после получения танков от Израиля Кипр мог передать Украине свои старые танки советского производства Т-80У и Т-80УК.

Официального сообщения об отмене сделки по продаже танков не было, возможно, она будет осуществлена частично или перенесена по срокам.

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