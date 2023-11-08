В крупном агрогородке под Гродно уже два года пытаются продать бассейн 3 8.11.2023, 20:17

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Цена упала до $15 тысяч.

Здание недействующего бассейна с подвалом и ограждением по ул. Центральной, 8 в агрогородке Обухово в очередной раз попытаются продать с аукциона 6 декабря 2023 года. Отметим, что объект по назначению не используется уже очень давно, а на аукционы он периодически попадает с 2021 года, пишет s13.ru.

Его площадь почти 1 516 кв. м. Помимо самого строения 1987 года продаются подвал, подпорная стенка и ограждение. Участок под застройкой предоставляется в аренду на 50 лет.

По условиям аукциона здесь могут быть размещены объекты общественного питания, физкультурно-оздоровительного, культурно-развлекательного, торгово-бытового, медицинского, общественного, административного назначения. В случае изменения назначения недвижимого имущества необходимо подготовить проект в течение года со дня заключения договора купли-продажи, в течение трех лет — выполнить строительные работы.

Начальная цена аукциона — 48 427 рублей. Она снижена на 90% по сравнению с первоначальной, но не изменилась с сентября, когда бассейн последний раз выставлялся на аукцион.

Аукцион пройдет 6 декабря в Гродно, ул.17 Сентября, 39. Организатор аукциона — комитет «Гроднооблимущество».

Попытки продать

Бассейн из деревни будущего в Гродненском районе вошел в Каталог неиспользуемых объектов недвижимости в собственности государства или открытых акционерных обществ, расположенных на территории Гродненской области, подлежащих продаже в 2021 году. С тех пор интерес к объекту никто из инвесторов не проявил.

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