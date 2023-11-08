РФ ударила ракетой по гражданскому судну в Одесской области

РФ ударила ракетой по гражданскому судну в Одесской области1
- 8.11.2023, 20:26
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Есть погибший и раненые.
Россия нанесла ракетный удар по одному из портов Одесской области, попала в гражданское судно под флагом Либерии, есть погибший и раненые среди экипажа, пострадал работник порта. Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
«Продолжая террор гражданского судоходства, враг подло ударил противорадиолокационной ракетой Х-31П в направлении одного из портов Одесской области из самолетов тактической авиации в Черном море», - сообщают военные.
Российская ракета попала в надстройку гражданского судна во время его захода в порт, корабль шел под флагом африканской страны Либерии, пишет ведомство.
В результате атаки погиб лоцман, трое членов экипажа, граждане Филиппин, ранены, один из них госпитализирован, также ранен работник порта, отмечает ОК «Юг».
Ведомство публикует фото с последствиями удара: