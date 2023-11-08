Белорусские рыбаки продолжают удивлять трофеями 8.11.2023, 20:30

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Как рыбачат в начале ноября.

Несмотря на похолодание, рыбаки Беларуси продолжают удивлять трофеями. Холод не останавливает выезжать даже на ночные рыбалки. Рыбаки говорят, что с холодами лучше ловится хищник. Но не только, есть в трофеях и другая рыба.

Ganc-chas.by посмотрел, как рыбачат в начале ноября в Беларуси. Какая рыба на фото рыболовов Беларуси.

На канал в Ганцевичском районе с ночёвкой

Известная лунинецкая рыбачка Кристина Ивашкевич рыбачила в Ганцевичском районе на обводном канале водохранилища Локтыши.

«С 4 на 5 ноября. Рыбалка с ночёвкой удалась. Основной клёв от заката до рассвета», – рассказала она.

Рыбачили с наглым котом

Владимир Амелишко из Баранович побывал на долгожданной рыбалке спустя месяц перерыва. Говорит, был на водоёме в Брестской области.

«Решили с Серёгой В. посетить один водоём. Ветер просто жуть, сдувало всё, ну да ладно. Рыбачил на одну удочку чтобы облавливать береговую зону, и пикер немного подальше в м 20 от берега. В итоге спустя часа 4 удочку сложил, на волнах плохо видно поклёвки.

Да ещё этот наглый кот, которого вы видите на фото с криком «не трожь, моё, это я её словил», хватает в пасть и вместе с оснасткой прёт в камыши, не снимая рыбу с крючка. Стоит только рыбку не принять в руки….

Погодка как всегда подкачала, пришлось практически в обед немного сменить локацию. Так как ветер просто рвал и метал. Итогом доволен. Общий вес 4650, здорово», – рассказал Владимир.

Ловить на течении – кайф

Дмитрий Пушкаревич рыбачил в Бресте.

«Интересные места, рельеф, большое разнообразие рыбы (помимо того, что на фото, был ещё маленький голавлик, пескари, ерши, окуни). Ловля на течении – это отдельный кайф».

Подрастает рыбак

Андрей Омельченко из Бобруйска доволен, что наконец удалось совершить с сыном долгожданную вылазку на реку со спиннингом.

«Как обычно, просыпаешься в 5, а на водоеме только к 9. Благо щука уже живёт не по летнему расписанию. Но странно, что щука и окунь в этот день почему-то бастовали (или мне так свезло), за день ни одного удара. Ну накатались зато по реке, посмотрели места.

А всё же, кто ищет, тот всегда найдет. Искал щуку по ямкам, а тут: бац, и на очередной паузе у дна повис зацеп, который позже потянул в сторону. Итог – мой первый судак в жизни (никогда не попадались да и не было специальной охоты на него). Толстячок завесил на без малого 2700 г. Тигр, а не рыба! День и без того был неплох, а после его поимки вообще стало отлично.

На природе побывали, воздухом подышали, рыбку поймали, мусор на берегу подсобирали. Рыбалка, считаю, удалась на все 100».

Не без «танцев с бубнами»

Артём Геннадьевич из Солигорска рассказал, как ездил на окуня.

«Вот собираешь коробки с «правильными» приманками, несешься на «попсовые» точки, погода по-настоящему осенняя, 3-4 дня назад там ловился отборный окунь. На деле получается так: условия водоема изменились, рыба закрывает рот. То, что хочется, не клюет, значит ловим как получается. Уговоры, переборы цветов и моделей приманок, веса грузов и танцы с бубном… Микро-выходы рыбы помогли реабилитироваться и освободили от долгих размышлений.

Тема подобрана, и рыбка клевала шикарная. По 3-4 рыбы с точки, но размер очень отличный. Опыт и терпение, как говорится».

Погода согнала с ночной рыбалки

Александр Дудкин из Могилёва

«Осень – время года, когда по рыбалке можно как попасть на хороший улов, так и пролететь по полной. Состоялась одна из тех рыбалок, когда сошлись все звёзды и вроде всё получилось, но как всегда бывает НО.

В общем, собрался съездить на Западную Двину попробовать половить лещика. Сборы, и в путь дорожку, а она не близкая, но когда ты едешь на рыбалку, всем знакомое чувство: побыстрее бы, и дорога пролетает быстрее. И вот на месте, река за год с последнего моего посещения вроде чуть изменилась, но осталась такой же красивой.

Перетаскиваю снасти и руки чешутся поскорее закинуть и увидеть первую поклевку. Но без прикормки особо не половить, поэтому подошел к выбору максимально ответственно.

Точка ловли – тоже один из факторов, на который нужно потратить усилия. Чтобы потом не мучило чувство «что-то не то, наверное, точку нашёл неправильно». И всё сделано правильно, подготовлено, закорм точки и первые забросы в ожидании чуда. А чудо как всегда запаздывает, кормим ждем.

И вот первая поклевка, рыбка бойкая и по ощущениям не маленькая. Есть в подсаке, адреналин на подъёме, улыбка до ушей. Ну а дальше всё по старой схеме, с наживкой разобрался, точка супер, руки и снасти не подводят, лови себе в удовольствие, ааааа нет.

В 3 часа ночи началась по моим ощущениям подготовка к концу света. Ветер, дождь, да всё это в таком масштабе, что ловить просто невозможно. В общем, погодка сказала: Александр, хватит ловить, езжай домой. Ничего не поделать, пришлось собираться, а так обидно, когда рыбка поклевывает и всё получается.

Но рыбалка все равно прошла на позитивной ноте. Рыбку кормил, в руках держал. Да и фото под свет фар – тоже опыт которого раньше не было».

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