Зеленский о возможном президентстве Трампа: Кто бы ни был, надеемся на поддержку США 4 8.11.2023, 20:37

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Фото: АР

Дональд Трамп обещал завершить войну в Украине «за 24 часа».

Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку Украины со стороны американского общества независимо от того, кто победит на выборах президента США в 2024 году.

Об этом Зеленский сказал в интервью в рамках мероприятия Reuters NEXT.

Глава государства отказался прямо отвечать на вопрос, насколько он обеспокоен возможной победой на выборах в США Дональда Трампа, который обещал договориться о завершении войны «за 24 часа».

«Хорошо ли это (президентство Трампа. – Ред.) хорошо или плохо – я не знаю. Я надеюсь, что американский президент всегда будет учитывать отношение людей, общества», – отметил Зеленский.

«Если американское общество поддерживает Украину, если мы разделяем одинаковые ценности, проблемы, если мы понимаем все эти вызовы и результат и вред войны – я думаю, что любой президент – не знаю, кто это будет – будет помогать Украине», – добавил он.

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