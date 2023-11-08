Украинские воины продолжают наступать на двух направлениях 8.11.2023, 21:02

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Украинские воины продолжают наступать на двух направлениях, отбили атаки россиян вблизи Авдеевки и уничтожили 3 средства противовоздушной обороны оккупантов.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

В течение суток произошло 57 боевых столкновений. В общем враг нанес 2 ракетных и 30 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть раненые среди гражданского населения.

Также, Российская Федерация в очередной раз атаковала Украину, применив управляемую ракету Х-31. Ракетный удар был нанесен по гражданскому судну.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Медведевка, Сеньковка Черниговской области; Турья, Павловка, Искрисковщина Сумской области; Казачья Лопань, Волчанск, Ветеринарное Харьковской области.

На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районе Синьковки Харьковской области, где украинские воины отбили 6 атак.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационный удар вблизи Спорного Донецкой области.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские защитники отбили 22 атаки противника в районах Богдановки, Хромового, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар вблизи Андреевки.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Марково, Николаевка, Клещиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области, где Силы обороны отбили 11 атак.

Противник нанес авиационные удары вблизи населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 15 безуспешных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Александрополя и Новомихайловки Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия неподалеку Старомайорского и южнее Пречистовки Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Новоукраинка, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Веселого и Малой Токмачки Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Роботино, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении вражеских артиллерийских обстрелов подверглись Херсон, Новоберислав Херсонской области и Солончаки Николаевской области.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 8 артиллерийских средств, 2 склада боеприпасов, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию, 3 станции радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель противника.

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