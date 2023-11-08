закрыть
8 ноября 2023, среда, 21:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские воины продолжают наступать на двух направлениях

  • 8.11.2023, 21:02
Украинские воины продолжают наступать на двух направлениях

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Украинские воины продолжают наступать на двух направлениях, отбили атаки россиян вблизи Авдеевки и уничтожили 3 средства противовоздушной обороны оккупантов.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

В течение суток произошло 57 боевых столкновений. В общем враг нанес 2 ракетных и 30 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть раненые среди гражданского населения.

Также, Российская Федерация в очередной раз атаковала Украину, применив управляемую ракету Х-31. Ракетный удар был нанесен по гражданскому судну.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Медведевка, Сеньковка Черниговской области; Турья, Павловка, Искрисковщина Сумской области; Казачья Лопань, Волчанск, Ветеринарное Харьковской области.

На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районе Синьковки Харьковской области, где украинские воины отбили 6 атак.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационный удар вблизи Спорного Донецкой области.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские защитники отбили 22 атаки противника в районах Богдановки, Хромового, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар вблизи Андреевки.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Марково, Николаевка, Клещиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области, где Силы обороны отбили 11 атак.

Противник нанес авиационные удары вблизи населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 15 безуспешных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Александрополя и Новомихайловки Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия неподалеку Старомайорского и южнее Пречистовки Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Новоукраинка, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Веселого и Малой Токмачки Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Роботино, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении вражеских артиллерийских обстрелов подверглись Херсон, Новоберислав Херсонской области и Солончаки Николаевской области.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 8 артиллерийских средств, 2 склада боеприпасов, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию, 3 станции радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель противника.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко