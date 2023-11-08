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Пловчиха Змушко обновила рекорд Беларуси на дистанции 200 метров брассом

  • 8.11.2023, 21:05
Пловчиха Змушко обновила рекорд Беларуси на дистанции 200 метров брассом

Она побила свой же рекорд, установленный в 2022 году.

Белорусская пловчиха Алина Змушко обновила свой же рекорд Беларуси на дистанции 200 метров брассом, передает «Трибуна».

Пловчиха из Гомельской области выиграла финальный заплыв с результатом 2:19.25. Второе место у представительницы Минска Анны Петруцкой (2:30.09), бронза у ещё одной спортсменки из столицы Алисы Белой (2:30.90).

Предыдущий рекорд Беларуси на этой дистанции составлял 2:20.68. Его также установила Змушко в 2022 году.

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