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В Китае полицейские работают как дорожный шлагбаум

  • 8.11.2023, 21:12
В Китае полицейские работают как дорожный шлагбаум

Видеофакт.

В Китае на некоторых улицах из-за больших потоков людей полицейским приходится работать в качестве «заградбарьеров».

В частности, на видео, опубликованном в сети, можно увидеть, как поначалу правоохранители сдерживают толпу, пока горит красный цвет светофора, а когда загорается зеленый — они, по принципу работы шлагбаума, пропускают их. И так повторяется снова и снова.

Впрочем, некоторые пользователи сети предполагают, что такие потоки людей вызвало какое-то заинтересовавшее их мероприятие, а в каждодневном ритме такого наплыва людей не бывает и полиция по-прежнему выполняет свою работу на своем привычном месте.

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