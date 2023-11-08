закрыть
8 ноября 2023, среда, 21:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Украина может добиться результатов на фронте еще в этом году

  • 8.11.2023, 21:39
Зеленский: Украина может добиться результатов на фронте еще в этом году

У украинского командования уже есть план действий и на 2024 год.

Украина попытается добиться результатов на фронте еще до конца года, несмотря на очевидные сложности. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в выступлении на конференции Reuters NEXT.

Зеленский признал медленное продвижение наступления ВСУ в Запорожской области, однако заявил, что по-прежнему уверен в успехах «даже еще до конца года».

По его словам, у украинского командования уже есть план действий на 2024 год, который он не может раскрыть.

«У нас есть план. Вполне конкретные города, вполне конкретные направления, по которым мы идем. Я не могу поделиться подробностями, но у нас есть некоторое продвижение на юге, а также у нас есть движение на востоке. И некоторые, я полагаю, хорошие шаги в Херсонской области. Я уверен, что нас ждет успех. Хотя это сложно», – сказал Зеленский.

В этом же выступлении Зеленский сказал, что Украина открыта для мирных инициатив любых стран, если эти инициативы исходят из необходимости полного вывода войск РФ со всей территории Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко