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Солнце может быть не таким большим, как считалось

  • 8.11.2023, 22:01
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Солнце может быть не таким большим, как считалось

Это открытие может изменить понимание нашей звезды.

Солнце – звезда, которая находится в центре нашей системы – может быть немножко меньше, чем считали ученые. Двое астрономов нашли доказательства того, что радиус нашей звезды на несколько сотых процента меньше, чем предполагалось.

Возможно, это может показаться несущественным, вместе с тем, это обстоятельство может повлиять на то, как ученые понимают нашу звезду, сообщает Science Alert.

Стоит отметить, что результаты исследования все еще проходят экспертную оценку. Они основаны на звуковых волнах, генерируемых и задерживаемых внутри горячей плазмы недр Солнца, p-волн. Подобно урчанию в животе, они могут указать на изменение давления внутри нашей звезды.

По мнению астрофизиков Масао Таката из Токийского университета и Дугласа Гофа из Кембриджского университета, колебания p-волн позволяют получить «динамически более достоверное» представление о внутренней части Солнца по сравнению с другими колеблющимися звуковыми волнами.

Чтобы понять, что это означает, можно представить Солнце в виде звонящего колокола. Но в него ударяют не один раз, а «а постоянно бьют множеством крошечных песчинок». Все эти сейсмические волнения производят миллионы колеблющихся звуковых волн, которые ученые могут измерить удаленно.

Помимо p-волн, существуют ряби, которые качаются вверх и вниз под действием силы тяжести, называемые g-волнами или f-волнами, когда они возникают ближе к поверхности звезды.

F-волны особенно полезны для изучения закрученной горячей плазмы внутри Солнца, тогда как p-волны наиболее полезны для выявления «сферических гармоник» Солнца.

Традиционная эталонная модель сейсмического радиуса Солнца основана на f-волнах, поскольку их измерили первыми. Но некоторые ученые считают, что она не совсем надежна, поскольку f-волны не распространяются на край фотосферы звезды. Вместо этого они «отбиваются» от того, что Таката и Гоф называют «фантомной поверхностью».

Р-волны же, согласно исследованию, идут дальше, поскольку более восприимчивы к магнитным полям и турбулентности в верхнем пограничном слое конвекционной зоны Солнца. И измерения, проведенные на их основании, показали, что радиус Солнца совсем немного, но меньше, чем считалось до этого.

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