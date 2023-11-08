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В Хорватии люди заболели после употребления Coca-Cola

  • 8.11.2023, 22:38
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В Хорватии люди заболели после употребления Coca-Cola

Напитки изымают из продажи.

В Хорватии несколько человек попали в больницу после употребления напитков, произведенных компанией Coca-Cola. Об этом пишет Рolitico.

Один человек госпитализирован после того, как в субботу выпил бутылированную ароматизированную минеральную воду в кафе порта Риека на Адриатическом море. Трое других были госпитализированы в столице страны Загребе во вторник.

По данным Reuters, речь идет минимум о семи случаях. В Загребе и городе Вараждин выявлено еще шесть возможно связанных с напитками Coca-Cola случаев, сообщил в среду министр здравоохранения Вили Берош.

По его словам, большинство заболевших имели легкие симптомы, и их отпустили домой.

Во всех случаях речь идет о химической травме пищевода. Прямая связь между ними не установлена, а анализ образцов напитков будет завершен позже.

На время расследования случаев заболевания партии двух безалкогольных напитков изымут из продажи.

Эти напитки были разлиты в бутылки на линиях американской компании в двух европейских странах: Römerquelle – в Австрии, Coca-Cola – в Хорватии.

Бывший министр здравоохранения Хорватии, заведующий отделением гастроэнтерологии одной из больниц в Загребе Райко Остоич посоветовал людям пить воду из-под крана.

«Не паникуйте. Избегайте всех газированных напитков. Пейте обычную воду. Если в Хорватии что-то есть, то это отличная вода», – сказал Остоич.

В заявлении Coca-Cola HBC Croatia говорится о временном изъятии одной партии Coca-Cola Original Taste 500 мл и двух ограниченных партий Romerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330 мл, передает Reuters.

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