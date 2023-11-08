Немецкий Бундестаг принял резолюцию по Беларуси 1 8.11.2023, 23:14

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Германия будет твердо поддерживать все беларусское демократическое движение.

В немецком Бундестаге состоялись дебаты, в ходе которых была принята резолюция «За демократическую Беларусь в европейской семье». Перед тем перед Комитетом по международным делам выступила Светлана Тихановская.

В тексте резолюции отмечается:

«Немецкий Бундестаг твердо стоит на стороне всего белорусского демократического движения, Светланы Тихановской и возглавляемого ею Объединенного переходного Кабинета. Белорусы должны знать, что свободную и демократическую Беларусь будут приветствовать в семье европейских государств».

Парламент Германии приветствовал ограничительные меры, которые уже введены против лукашенковского режима, и призвал федеральное правительство продолжать давление.

Также в резолюции сказано, что Германия будет способствовать развитию белорусской независимой прессы, демократических институтов и гражданских инициатив. Кроме того, одобряется помощь и реабилитация политзаключенных и лиц, пострадавших от репрессий.

Отдельное внимание в резолюции посвящено юридическим вопросам, с которыми сейчас сталкиваются белорусы в изгнании. Утверждается, что Бундестаг будет способствовать решению проблем белорусов с документами.

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