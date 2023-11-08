Данилов: ВСУ достигли огромных успехов на Крымском направлении 8.11.2023, 23:54

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Украинские воины уничтожают на оккупированном полуострове ресурсы РФ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что Украина достигла огромных успехов по уничтожению военных ресурсов россиян во временно оккупированном Крыму, передает «Новое время».

«Сейчас мы имеем огромные успехи на Крымском направлении. Мы постоянно обращаем внимание на то, что касается суши», — сказал Данилов в эфире телемарафона.

Секретарь добавил, что уничтожение российских сил на территории полуострова и уничтожения Черноморского флота — это огромные достижения нашей страны.

Данилов убежден, что Украину ждут еще приятные новости относительно уничтожения оккупантов на Крымском направлении.

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