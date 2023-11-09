На аукционе продадут часы белоруса, погибшего на «Титанике» 9.11.2023, 1:17

Торги по лоту стартуют с 30 тысяч фунтов стерлингов.

Британский аукционный дом Henry Aldridge & Son Ltd выставил на торги карманные часы Синая Кантора — эмигранта из Витебска, направлявшегося в апреле 1912 года в Америку на борту лайнера «Титаник», пишет издание «Беларусь и мир».

Аукцион состоится 11 ноября в городе Девизес британского графства Уилтшир. Торги по лоту под номером 288 стартуют с 30 тысяч фунтов стерлингов. Но ожидается, что они могут быть проданы за сумму от 50 до 80 тысяч фунтов.

Синай Кантор и его жена Мириам были на «Титанике» в числе 285 пассажиров второго класса. После столкновения с айсбергом Мириам посадили в лодку, и она спаслась. А вот Синай погиб, его тело достали из ледяной воды.

Позднее супруга смогла получить найденное при муже имущество. Оно включало в себя часы, а также одежду, паспорт Российской империи, записную книжку, деньги, бумажники, карманный телескоп и штопор.

Впервые часы были выставлены на продажу в августе 2018 года на американском аукционе Heritage Auctions. Их предоставили потомки Синая Кантора. А купил лот за 57,5 тысячи долларов США коллекционер хронометров Джон Миоттель.

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