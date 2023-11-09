закрыть
9 ноября 2023, четверг, 2:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ удерживают стойкую оборону в районе Авдеевки

  • 9.11.2023, 2:32
ВСУ удерживают стойкую оборону в районе Авдеевки

Вчера были ликвидированы 505 оккупантов.

Украинские военнослужащие стойко удерживают оборону в районе Авдеевки.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия генерал Александр Тарнавский.

Он также уточнил, что на Таврическом направлении враг нанес 18 авиаударов, провел 40 боевых столкновений и совершил 1042 артобстрела.

«Наши воины и воины стойко держат оборону на Авдеевском направлении. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Марьинки, Старомайорского Донецкой области», — отметил Тарнавский.

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1488 огневых задач.

Общие потери врага составили 505 человек. Также один российский оккупант сдался в плен.

Также уничтожены 19 единиц военной техники. В частности, семь БММ, артсистема, два ПТРК, три БпЛА, пять автомобилей и одна единица спецтехники.

В то же время продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

В вечерней сводке за 8 ноября в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военнослужащие продолжают наступать на двух направлениях, отбили атаки россиян вблизи Авдеевки и уничтожили три средства противовоздушной обороны оккупантов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко