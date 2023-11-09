ВСУ удерживают стойкую оборону в районе Авдеевки 9.11.2023, 2:32

Вчера были ликвидированы 505 оккупантов.

Украинские военнослужащие стойко удерживают оборону в районе Авдеевки.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия генерал Александр Тарнавский.

Он также уточнил, что на Таврическом направлении враг нанес 18 авиаударов, провел 40 боевых столкновений и совершил 1042 артобстрела.

«Наши воины и воины стойко держат оборону на Авдеевском направлении. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Марьинки, Старомайорского Донецкой области», — отметил Тарнавский.

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1488 огневых задач.

Общие потери врага составили 505 человек. Также один российский оккупант сдался в плен.

Также уничтожены 19 единиц военной техники. В частности, семь БММ, артсистема, два ПТРК, три БпЛА, пять автомобилей и одна единица спецтехники.

В то же время продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

В вечерней сводке за 8 ноября в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военнослужащие продолжают наступать на двух направлениях, отбили атаки россиян вблизи Авдеевки и уничтожили три средства противовоздушной обороны оккупантов.

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