Для бюджетников введут эксперимент «Выживший» 9.11.2023, 3:14

Ожидаются массовые увольнения.

Чиновники решили запустить эксперимент с зарплатами бюджетников. Для этого отобрали 26 учреждений, в которых проведут оптимизацию кадров, а оставшимся повысят зарплаты. При этом сами организации должны определить «слабое» звено — тех, от кого им придется избавиться. «Зеркало» посмотрело, какие зарплаты сейчас у бюджетников.

Коротко о том, в чем суть эксперимента

Правительство придумало эксперимент по оптимизации численности и установлению индивидуальных условий труда работников бюджетных организаций. Он предполагает, что в 26 отобранных учреждениях, среди которых значатся в том числе библиотеки, поликлиники, больницы, детсады и школы, оптимизируют штаты. Причем в организациях будут сами определять, какие штатные единицы сократить, на кого и как перекладывать их обязанности, а также сколько доплачивать за увеличение нагрузки (в рамках средств, сэкономленных на оптимизации штата).

Придуманная схема чем-то напоминает американское реалити-шоу «Выживший», в котором участников помещают на тропическом острове, где они должны добывать себе пищу. При этом им нужно бороться не только с внешними вызовами, но и друг с другом — выбирать, кто покинет шоу.

Какие сейчас зарплаты у бюджетников

Средняя зарплата в образовании в сентябре, по данным Белстата, была на уровне 1296,4 рубля (в тексте приведены суммы до уплаты налогов, которые составляют порядка 14% — подоходного в 13% и в ФСЗН в 1%). Конкретно учителя получали в среднем 1630,6 рубля, воспитатели — 1203,2 рубля, а профессора и преподаватели — 2141,6 рубля.

Тем временем в целом по стране не удается решить проблему с нехваткой работников в образовании. К примеру, на 8 ноября не хватает 915 воспитателей. Причем по 571 вакансии — на зарплату до 800 рублей. Как правило, наниматели указывают зарплату в объявлениях до уплаты налогов, то есть на руки выйдет более скромная сумма.

В здравоохранении средняя зарплата в сентябре была на уровне 1651,3 рубля. Так, врачи зарабатывали в среднем 2931,4 рубля, а медсестры — 1566,5 рубля. Дефицит медработников в Беларуси также не удается решить.

У соцработников средняя сентябрьская зарплата, по данным Белстата, составила 1103,5 рубля.

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