Зеленский обсудил лечение Саакашвили с президентом Грузии 9.11.2023, 5:04

Президенты Украины и Грузии провели телефонный разговор.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 8 ноября, обсудил с его грузинской коллегой Саломе Зурабишвили надлежащее лечение Михаила Саакашвили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины в Telegram.

«Провел телефонный разговор с президентом Грузии Саломе Зурабишвили», - говорится в сообщении.

Зеленский получил поздравления от нее и сам поздравил дружественный грузинский народ с положительной оценкой Еврокомиссией совместных усилий на пути в Европейский союз.

«Отдельно поблагодарил Грузию за участие ее представителя во встрече советников на Мальте. И поставил вопрос доступа гражданина Украины Михаила Саакашвили к надлежащим условиям лечения», - добавил президент.

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