Зеленский обсудил лечение Саакашвили с президентом Грузии
- 9.11.2023, 5:04
Президенты Украины и Грузии провели телефонный разговор.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 8 ноября, обсудил с его грузинской коллегой Саломе Зурабишвили надлежащее лечение Михаила Саакашвили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины в Telegram.
«Провел телефонный разговор с президентом Грузии Саломе Зурабишвили», - говорится в сообщении.
Зеленский получил поздравления от нее и сам поздравил дружественный грузинский народ с положительной оценкой Еврокомиссией совместных усилий на пути в Европейский союз.
«Отдельно поблагодарил Грузию за участие ее представителя во встрече советников на Мальте. И поставил вопрос доступа гражданина Украины Михаила Саакашвили к надлежащим условиям лечения», - добавил президент.