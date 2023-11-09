закрыть
9 ноября 2023, четверг, 9:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путин прилетел в Казахстан

4
  • 9.11.2023, 8:03
  • 9,040
Путин прилетел в Казахстан

Визит происходит на фоне резкого изменения позиции Астаны по отношению к России.

Глава РФ Владимир Путин прибыл в Казахстан. Это будет пятая встреча президентов двух стран.

Что обсудят президент Казахстана и российский диктатор, пишет РБК-Украина.

«В рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахстанско-российского стратегического партнерства», - написано на сайте президента Казахстана.

Также известно, что Россия готова построить в Казахстане первую атомную электростанцию. Об этом диктатор заявил за день до визита в страну. Токаев подтвердил.

«Как известно, руководство Республики Казахстан рассматривает вопрос строительства атомной электростанции на своей территории. Если решение о реализации этого проекта будет принято, Госкорпорация «Росатом» готова разработать соответствующий проект с использованием самых передовых технологий. АЭС «придаст мощный импульс социально-экономическому развитию страны», - заявил Токаев.

Визит Путина в Казахстан состоится спустя несколько недель после того, как Астану посетили канцлер ФРГ Олаф Шольц, а следом за ним приезжал президент Франции Эммануэль Макрон. В конце октября Токаев договорился о снабжении ураном французских АЭС, а также пообещал увеличить нефтяной экспорт и развивать торговый коридор Китай - ЕС в обход России.

Позиция Казахстана

Несколько недель назад Астану посетили канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. С последним Токаев договорился о снабжении ураном французских АЭС, а также пообещал увеличить нефтяной экспорт и развивать торговый коридор Китай - ЕС в обход России.

После начала войны в Украине президент Казахстана резко изменил свою позицию по отношению к России. Он отказался признать аннексию оккупированных РФ территорий, раскритиковал российских пропагандистов и начал сближаться с Западом. В частности, он договорился об обмене разведданными с Турцией и начал поставки нефти в Германию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко