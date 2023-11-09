закрыть
9 ноября 2023, четверг, 9:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Москве внезапно умер начштаба 810-й бригады морской пехоты РФ, которую дважды разбили ВСУ

8
  • 9.11.2023, 8:09
  • 9,344
В Москве внезапно умер начштаба 810-й бригады морской пехоты РФ, которую дважды разбили ВСУ

Оккупанту было 44 года.

В московской больнице внезапно скончался начальник штаба 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России Ян Суханов. Высокопоставленный российский оккупант был тяжело ранен во время атаки Сил обороны Украины в мае 2022 года.

О смерти захватчика написал в среду, 8 ноября, офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц» на своем канале в Telegram. Украинский военный опубликовал скриншот некролога, где указано, что Ян Суханов «задвухсотился» в российской столице в госпитале им. Бурденко.

Российскому оккупанту было 44 года.

Ранее сообщалось, что Ян Суханов получил ранение в мае 2022 года в результате удара Вооруженных Сил Украины по командному пункту 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота во временно захваченном Севастополе.

Тогда защитники нашего государства ликвидировали трех и ранили 14 российских офицеров командного состава бригады.

Также известно, что в начале полномасштабного вторжения России 810-я бригада принимала активное участие в войне – эту бригаду Силы обороны Украины «обнулили» дважды. В частности она пыталась осуществлять десантные высадки между и Одессой и Николаевом, но была разгромлена.

Также летом 2022 года оккупанты из этой бригады понесли большие потери в боях с украинскими воинами в Херсонской и Харьковской областях. Там она потеряла практически 85% личного состава.

Остатки российский группировки вывели в тыл, однако позже ее восстановили и вернули на фронт на Запорожское направление и под Херсон. В Институте изучения войны писали, что по состоянию на сентябрь 2023 года российские морпехи снова были разгромлены.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко