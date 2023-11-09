В Москве внезапно умер начштаба 810-й бригады морской пехоты РФ, которую дважды разбили ВСУ 8 9.11.2023, 8:09

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Оккупанту было 44 года.

В московской больнице внезапно скончался начальник штаба 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России Ян Суханов. Высокопоставленный российский оккупант был тяжело ранен во время атаки Сил обороны Украины в мае 2022 года.

О смерти захватчика написал в среду, 8 ноября, офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц» на своем канале в Telegram. Украинский военный опубликовал скриншот некролога, где указано, что Ян Суханов «задвухсотился» в российской столице в госпитале им. Бурденко.

Российскому оккупанту было 44 года.

Ранее сообщалось, что Ян Суханов получил ранение в мае 2022 года в результате удара Вооруженных Сил Украины по командному пункту 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота во временно захваченном Севастополе.

Тогда защитники нашего государства ликвидировали трех и ранили 14 российских офицеров командного состава бригады.

Также известно, что в начале полномасштабного вторжения России 810-я бригада принимала активное участие в войне – эту бригаду Силы обороны Украины «обнулили» дважды. В частности она пыталась осуществлять десантные высадки между и Одессой и Николаевом, но была разгромлена.

Также летом 2022 года оккупанты из этой бригады понесли большие потери в боях с украинскими воинами в Херсонской и Харьковской областях. Там она потеряла практически 85% личного состава.

Остатки российский группировки вывели в тыл, однако позже ее восстановили и вернули на фронт на Запорожское направление и под Херсон. В Институте изучения войны писали, что по состоянию на сентябрь 2023 года российские морпехи снова были разгромлены.

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