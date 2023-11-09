Наступление на левом берегу Днепра: ВСУ закрепились еще в трех населенных пунктах 9.11.2023, 8:17

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Россияне паникуют из-за успехов украинских военных.

Подразделения украинской армии на левом берегу Днепра в Херсонской области смогли закрепиться на островах сразу у трех населенных пунктов, сообщает dialog.ua.

Российские СМИ констатируют, что подразделения ВСУ продолжают развивать успех в ходе десантной операции на левом берегу Днепра.

Российский Z-канал «Дневник десантника» сообщает, что передовые подразделения ВСУ смогли закрепиться на островах у Поймы, Песчановки и Подстепного.

Более того, с правого берега Днепра артиллерийские соединения украинской армии оказывают мощную огневую поддержку, благодаря и под прикрытием которой подразделения ВСУ на левобережье ведут атаки в направлении трех указанных населенных пунктов.

Россияне отмечают, что параллельно ВСУ ведут боевые действия за Крынки, где украинским силам удалось продвинуться в направлении лесного массива.

«Зона боевых действий пока только увеличивается», - отмечают российские военные пропагандисты.

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