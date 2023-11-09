В Азербайджане поиздевались над Симоньян после парада в Ханкенди 9.11.2023, 8:30

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Российская пропаганда позорно молчит.

Азербайджанские медиа обратили внимание на молчание россиян о масштабном военном параде, который прошел 8 ноября в столице Нагорного Карабаха Ханкенди (армянское название города Степанакерт - ред).

Этот регион, объявивший о независимости в 1991 году, недавно после военной операции вернулся под юрисдикцию Баку.

Большинство населения, проживающего на территории Нагорного Карабаха (а это около 150 тысяч человек), составляли этнические армяне. Они выехали в Армению, после того как Азербайджан взял Ханкенди и прилегающие районы под свой контроль. При этом, находящиеся там «миротворцы» РФ, бездействовали.

Как пишут в азербайджанских пабликах, на парад победы в Ханкенди с участием президента Азербайджана вообще не обращают внимания росСМИ, и, в частности, одна из главных пропагандисток Кремля, этническая армянка Маргарита Симоньян.

В Баку таким образом намекают, что кремлевским пропагандистам нечего сказать о геополитическом поражении РФ в Закавказье.

Россия просто «кинула» Ереван как своего союзника по ОДКБ, цинично нарушив все договоренности о гарантиях безопасности.

Видимо, поэтому Армения сейчас игнорирует встречи на уровне «мертвого» межгосударственного образования СНГ, теневым куратором которого является Путин, и переориентируется на союз с США и ЕС.

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