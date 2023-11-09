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Мошенник обманул сотни выпускников минских вузов

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  • 9.11.2023, 8:34
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Мошенник обманул сотни выпускников минских вузов

Под видом сотрудника «креативной студии».

В 2022 году мужчина выманил 1000 долларов у знакомого, а потом под видом сотрудника креативной студии обманул сотни минских выпускников вузов. Суд Октябрьского района столицы 30 октября вынес ему приговор, сообщила пресс-служба Мингорсуда.

Сначала мужчина в мае — июле 2022 года под предлогом развития автосервиса взял у знакомого 1000 долларов, потом присвоил некое его имущество на 992 рубля. Ничего возвращать не собирался. Происходил обман «в том числе на территории города Гомеля», как следует из приговора.

А с 5 октября по 27 декабря 2022 года мужчина под предлогом организации и проведения выпускных вечеров взял деньги у студентов-выпускников минских вузов.

«Действуя под видом сотрудника креативной студии, повторно путем мошенничества завладел в особо крупном размере денежными средствами 371 потерпевшего на общую сумму 37 666 рублей 97 копеек, что является особо крупным размером», — говорится в сообщении суда.

Обвиняемый полностью признал свою вину в мошенничестве и присвоении имущества лицом, которому оно вверено, совершенном повторно. Но только частично признал вину по статье о повторном мошенничестве, совершенном в крупном размере.

В итоге суд признал его виновным по всем трем обвинениям и на основании ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 209, ч. 2 ст. 211 УК приговорил к шести годам колонии усиленного режима со штрафом в 11 100 рублей (300 базовых величин).

С обвиняемого в пользу двух потерпевших взыскан ущерб на общую сумму чуть более 4300 рублей, а также компенсация морального вреда в пользу одного потерпевшего на сумму 150 рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

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